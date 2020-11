Investigation : exhumation de corps dans l'enquête sur les tueurs du Brabant

#Investigation - Tueurs fous du Brabant: la piste française - Pompiers: sauver ou périr (14/24) -... #Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Investigation propose une enquête exclusive sur une des plus grandes affaires criminelles du pays. Une de nos équipes a décidé d'explorer une piste étonnante, négligée par les enquêteurs. Les résultats sont vraiment inattendus. Serait-ce enfin la clé pour résoudre une des plus grandes énigmes judiciaires du pays ? " Pompiers, sauver ou périr " " Investigation vous propose une plongée dans l'univers des pompiers. Notre équipe a pu suivre le quotidien de la caserne Val de Sambre, en province de Namur. Incendies, sauvetages périlleux, missions d'ambulance, nous avons vécu avec eux leurs interventions de l'intérieur. Nous avons vu les dangers, les risques mais aussi le dévouement des pompiers, au service des citoyens. Mais nous avons surtout découvert qu'ils se tuent à la tâche. Les fumées toxiques, la suie, le stress du métier provoquent chez eux des cancers précoces, des maladies cardio-vasculaires. En Belgique, un homme meurt en moyenne à 77 ans, ce chiffre tombe à 70 pour les pompiers, 7 années de vie de moins. C'est sur le terrain, lors d'un incendie, d'une sortie d'ambulance, que ces pompiers nous ont raconté, montré les menaces qui pèsent sur leur vie et leur santé. Dans ce reportage, entre fierté et pudeur, ces hommes du feu nous ont révélé le sens de leur devise : " Sauver ou périr ".