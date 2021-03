Investigation: Des éoliennes de 150 mètres de haut bientôt près de votre maison ? Comment le savoir ?

En terre wallonne, les éoliennes poussent comme des champignons. Elles sont actuellement au nombre de 450 et devraient au moins doubler d’ici 2030. C’est l’objectif du gouvernement wallon et de son Ministre de l’Energie Philippe Henry. Problème, la moitié des projets sont bloqués par les recours introduits par des riverains qui redoutent un changement radical de leur cadre vie.

Quelles sont leurs craintes ? Un parc d’éoliennes de 150 mètres de haut, ça modifie considérablement le paysage et cela entraîne aussi des nuisances sonores. Surtout la nuit. D’autant que la Région wallonne entend relever la limite de bruit nocturne, mesurée près des habitations. Cette limite va passer de 40 décibels à 43 décibels (en Flandre, le maximum admis la nuit ne peut excéder les 39 dB). Trois décibels, de plus cela peut paraître dérisoire. Pourtant cela correspond à un doublement de la puissance sonore. Et pour ceux qui ont le sommeil léger, cette différence vaut son pesant d’oreiller.