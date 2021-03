Facebook a supprimé une vidéo sur la page de l'émission #Investigation

Facebook a supprimé une vidéo de la page #Investigation - © CHRIS DELMAS - AFP

Police: violence autorisée ? - #Investigation - 11/03/2021 Kagiso et Adam ont 16 ans. Le 14 décembre à Anvers, ils fêtent la fin des examens. Assis en cercle à l’extérieur, ils sont une douzaine. C’est plus que le nombre autorisé par les mesures sanitaires. Les policiers sont appelés par les riverains pour diminuer les nuisances sonores dans le quartier. Certains jeunes s’en vont, d’autres restent. C’est le cas de Kagiso et Adam. Rapidement, la discussion s’échauffe et les jeunes sont bousculés par les policiers. Ils se retrouvent à terre, plaqués au sol. Une semaine plus tard, Kagiso marche en béquilles et Adam ne sait plus ouvrir son œil. Tout a été filmé.