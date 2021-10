Emission spéciale #Investigation: "Innommable", quand des parents transforment leur désespoir en combat

Carine, Gino, Jean-Denis, Louisa, la Belgique va apprendre à connaître aussi le visage et les prénoms de ces quatre parents qui, de plateaux de télévision en plateaux de télévision, se battent pour qu’on leur donne accès à leur dossier judiciaire. Ils veulent à leur manière participer à l’enquête. Mais ils se heurtent à une justice froide, hautaine et peu attentive. Ils décident de lancer un appel aux ravisseurs… sans succès.

Le 24 juin 1995, lorsqu’en fin de journée, deux mamans confient aux premières caméras leur angoisse et leur désespoir, elles ignorent qu’elles vont devoir mener un incroyable combat. Leurs fillettes, Julie Lejeune et Mélissa Russo viennent de se volatiliser sur les hauteurs de Grâce-Hollogne. Elles ont 8 et 9 ans. Qui peut croire à une fugue ? Certainement pas leurs parents qui vont remuer ciel et terre pour les retrouver. Dès les premières heures, ils se retrouvent bien seuls. Il faut trouver le moyen d’imprimer des affichettes avec le visage des deux petites. Ce sont des bénévoles de l’asbl Marc et Corinne qui s’en chargent. Les parents supplient les autorités policières de leur donner un coup de main pour organiser des fouilles valables. Mais aucune aide ne vient. Alors, ils s’appuient sur les voisins, les amis, la famille.

Une scène déchirante qui va se répéter, deux mois plus tard, à Hasselt. Là, ce sont les parents de deux jeunes filles de 17 et 19 ans qui se placent devant les caméras pour faire entendre leur appel à l’aide. An et Eefje se sont volatilisées à leur tour, alors qu’elles passaient, entre amis, quelques jours de vacances à la Côte.

Et ce n’est pas tout. Deux autres fillettes, Sabine Dardenne à Kain, puis Laetitia Delhez à Bertrix, vont disparaître, elles aussi, sans laisser de trace. Six disparitions en 14 mois et aucune piste. On tremble partout en Belgique, on a peur de laisser sortir seuls les enfants. Et puis un jour d’août 96, un homme est arrêté. Il va parler et avouer l’enlèvement de Sabine, celui de Laetitia. L’image des deux fillettes quittant l’immonde cache dans laquelle il les séquestrait à Marcinelle fait le tour du monde.

L’espoir renaît pour les parents de Julie, Mélissa, An, Eefje. Il sera de très courte durée...