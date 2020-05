Cigarette électronique : le grand enfumage

" Vapoteuse ", " cigarette électronique " ou " e-cigarette ". Trois noms mais un objectif commun : se séparer de la cigarette classique et peut-être arrêter de fumer. Sauf que derrière cet objectif de santé publique, il y a un vrai business qui grandit. De quoi attirer de nombreuses marques… dont les producteurs de cigarette classique.

Coup dur… puis réaction

Depuis des années, le marché du tabac diminue petit à petit : la prise de conscience des dangers liés au tabac, mais aussi le durcissement des lois, la multiplication des campagnes de prévention et les augmentations successives du prix du tabac ont provoqué une chute des ventes. En 20 ans, le nombre de fumeurs a diminué de 36%.

L’apparition il y a 10 ans de la vapoteuse, vendue comme une aide pour arrêter de fumer, n’a pas arrangé les affaires des cigarettiers. Au départ, ils ne s’étaient pas méfiés de cet appareil dont le marché représenterait aujourd’hui plus de 9 milliards d’euros dans le monde. Un fameux manque à gagner pour l’industrie du tabac… qui a répliqué.

Le Big Tobbacco (nom donné aux 4 plus grosses sociétés du monde du tabac) s’est finalement lancé sur le marché de la vape. Chaque cigarettier a inventé son propre produit, toujours plus design, toujours plus cool.

Philip Morris a ainsi créé une " Fondation pour un monde sans fumée " et a imaginé une cigarette électronique qui ne produit pas de la fumée mais de la vapeur. " C’est une réponse technologique à un problème de santé publique. Notre produit diminue de 90% la nocivité par rapport à la cigarette traditionnelle ", nous affirme Serge Maeder, responsable scientifique du cigarettier.

La délicate question de la nocivité

Peut-on vraiment croire les cigarettiers quand ils clament que ces nouveaux produits sont moins nocifs ? Professeure d’histoire à l’Université de Virginie aux Etats-Unis, Sarah Milov connait parfaitement les méthodes de l’industrie du tabac. Elle compare le discours de Philip Morris avec l’arrivée, en 1950, du filtre sur les cigarettes.

" Ce serait une avancée qui " rendrait le produit plus sûr ". L’idée de lancer des pourcentages, de dire " moins nocif, c’est moins risqué " ça veut dire quoi pour le consommateur ?, s’interroge Sarah Milov. Qu’il a 90% de chances en moins d’avoir un cancer du poumon ou de l’asthme ? Cela prend des décennies pour que les symptômes liés à la cigarette fumée se manifestent dans le corps humain. On ignore encore si ces produits sont vraiment moins nocifs. "

Précieuse nicotine

Des chercheurs du laboratoire de l’Université de Lausanne ont d’ailleurs testé cette cigarette électronique de Philip Morris. Ils y ont trouvé des traces de goudron, de monoxyde de carbone, de formaldéhyde et d’acétaldéhyde, qui sont des cancérigènes toxiques. Sans oublier évidemment la nicotine, ce neurotoxique qui en quelques secondes stimule la dopamine et la sérotonine, synonymes de plaisir et de bien-être, et qui crée la dépendance.

D’ailleurs, il y a une différence très importante entre ces nouveaux produits et la vapoteuse classique. Avec cette dernière, le consommateur recharge lui-même avec ses parfums favoris, et la nicotine peut être dosée. Les cigarettiers, eux, ont conçu des produits fermés. C’est comme un stylo ou un stick USB terminé par un embout que l’on remplace chaque fois qu’il est vide. Ici, impossible de gérer cette nicotine. Une paire de menottes chimiques qui maintient la dépendance et assure des revenus très confortables aux cigarettiers.

Les jeunes, cibles privilégiées

Chez nous, ces cigarettes électroniques sont vendues massivement, bien visibles et en libre accès dans nos supermarchés, parfois juste à côté des caisses. Et si la publicité contre le tabac est interdite, les e-cigarettes sont bien présentes sur les réseaux sociaux. Et cela attire forcément les jeunes, même ceux qui n’ont jamais fumé avant de vapoter.

" Cette industrie tue un consommateur sur deux, nous explique la Fondation contre le cancer, il y a donc une logique économique implacable qui l’oblige constamment à recruter de nouveaux consommateurs. Et les jeunes sont les meilleurs car ils ont plus d’années de dépendance à ces substances et pourront toujours fournir énormément d’argent à l’industrie du tabac ".

Et les risques de dérapage existent.

Au printemps 2019, les Etats-Unis ont traversé une grave crise sanitaire. Une crise liée à la Juul, une cigarette électronique très addictive. La marque était leader sur le marché américain, très répandue chez les jeunes. Une cinquantaine sont morts après avoir utilisé la Juul avec des recharges frelatées achetées sur le marché noir et qui contenaient un dérivé de cannabis.

Cette cigarette est aujourd’hui vendue chez nous…

