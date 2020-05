Belfius: huile de palme, mineurs exploités et pollution dans un fonds durable

Fin 2019, Socfin a attaqué quelques-unes d’entre elles en justice pour calomnie, diffamation, injure-délit et atteinte à l'intimité de la vie privée . En réalité, c’est presque devenu une habitude. Ce groupe et ses partenaires dont Vincent Bolloré ont intenté par le passé environ une vingtaine de procédures en diffamation contre des reportages ou des rapports d’ONG. Le terrain est miné. Nous allons pourtant l’arpenter comme d’autres médias par le passé (Mediapart, Libération, Complément d’enquête, Médor…).

Depuis de nombreuses années, le groupe est pointé du doigt par plusieurs Organisations Non Gouvernementales parmi lesquelles CNCD-11.11.11, FIAN Belgium, Financité, Entraide et Fraternité, AEFJN et FairFin . Ces associations mettent en avant de nombreuses dérives du groupe telles que des mauvaises conditions de travail, l’accaparement de terres, la pollution…

Dans le rapport semestriel du 30 juin 2019, on trouve un investissement pour un montant de 6.217.317€ dans Socfinaf. La branche africaine de Socfin, la Société Financière des Caoutchoucs. C’est une multinationale luxembourgeoise active dans l’huile de palme. Elle est détenue à 54,24% par le Belge, Hubert Fabri et à 38,75% par le milliardaire français, Vincent Bolloré.

Cinquième volet de notre série Sur les routes cachées de notre argent . Celui-ci va nous amener à la plus étonnante révélation de cette enquête. Vous avez déjà vu un conseiller en communication d’un groupe industriel admettre sans sourciller l’exploitation de mineurs d’âge par ses sous-traitants? C’est ce qui nous est arrivé au Cameroun (voir vidéo ci-dessous). On reprend l’histoire depuis le début. Tout commence dans une banque.

La visite officielle

Visite de l'usine de Mbambou - © Tous droits réservés

Socfin détient des filiales dans 8 pays africains. L’une des plus rentables, c’est la Socapalm au Cameroun. Elle gère 58 000 hectares de plantations dans la région du littoral. La société accepte de nous ouvrir ses portes comme gage de sa bonne volonté et de sa transparence. Nous avons rendez-vous à l’usine de Mbambou à deux heures de Douala, la capitale économique.

Des Belges y occupent des postes clés. Roland Latinne est directeur de plantations et Dominique Cornet est le directeur général de la Socapalm. La visite est bien préparée. On nous emmène voir l’usine de pressage. La plus moderne. C’est ici que l’on fabrique l’huile de palme. Sur le continent africain, la Socapalm est le plus gros producteur du groupe Socfin avec 140 000 tonnes d’huile par an, 6000 emplois et un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

On nous l’assure, aucun produit chimique n’est utilisé. Et les eaux usées de l’usine sont traitées directement dans des bassins de lagunage. La société se revendique durable et responsable. " Je crois qu’en Europe, on a l’impression que les effluents sortis de l’usine sont déversés directement dans la nature. Que non. Vous voyez vous-même qu’il y a un traitement ", explique Joseph Mengue, le secrétaire général de la Socapalm.

Arrêt ensuite dans les plantations. La grande majorité des ouvriers sont des sous-traitants. Ils sont en pleine période de récolte des noix de palme, la matière première qui sert à fabriquer l'huile. Ils sont payés à la tâche. Un travail apparemment bien rémunéré. Confirmation du secrétaire : " Les salaire de Socapalm sont largement au-dessus du taux légal. Les sous-traitants s’alignent. Nous en faisons une priorité. On va chercher à plus du double du SMIG ". Le salaire minimum garanti au Cameroun est de 36 000 FCFA. Les travailleurs gagneraient donc plus de 70 000 FCFA. L’équivalent de 106€.

Une bonne mère poule

Durant toute la visite, nous nous déplacerons en grande délégation de plusieurs véhicules. Les dirigeants souhaitent nous montrer V2, le village n°2. 350 habitants. Des travailleurs sous-traitants y logent dans des maisons confortables et modernes. Un chantier est d’ailleurs en cours pour en construire d’autres. Les villageois ont un accès à l’eau potable. On va aussi nous emmener visiter un dispensaire de soins et une école. Toutes ces infrastructures ont été financées par la filiale de Socfin. Autant de preuves de sa volonté de développer la région au profit de ses habitants. " La Socapalm est une bonne mère poule qui essaie de couver l’ensemble de ses poussins, de ses populations. Que ce soit celles à l’intérieur, c’est-à-dire les travailleurs et les sous-traitants ou les populations de la communauté riveraine ", conclut Joseph Mengue.