Investigation: après la faillite d'un entrepreneur, une famille a dû détruire sa maison

Nous sommes fin 2017. Laurence et Damien Duchenne prennent la décision de rénover complètement la maison dans laquelle ils habitent depuis cinq ans. C’est leur premier bien immobilier, ils veulent en faire la maison de leur rêve. "On avait déjà fait le toit, l’isolation de la maison et les châssis, mais on avait des problèmes d’humidité. On s’est lancé dans l’aventure de rénover la maison", explique Damien Duchenne. Le couple trouve un entrepreneur, il paie l’acompte, 30% de la totalité des travaux prévus, et les travaux commencent. Chaque semaine, les Duchenne paient des avances pour les matériaux, la TVA, etc.

Du rêve au cauchemar

L’aventure tourne au cauchemar quelques mois plus tard. "Le rythme a diminué, on sentait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas", poursuit le propriétaire. Le chantier est à l’arrêt en raison du permis d’urbanisme, mais "il aurait pu continuer les travaux à l’intérieur", s’insurge le couple. A ce moment-là, la famille a déjà donné beaucoup d’argent. "On est dans une dynamique, on reçoit des factures, explique-t-il. On était en confiance. A la fin, on se retrouve avec une somme qui dépasse les 230.000 euros."