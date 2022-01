Wavre : une libraire propose des ateliers d’écriture consacrés aux inondations

Les inondations et leurs images ont marqué les esprits et pour ne pas oublier, la librairie Claudine à Wavre propose de coucher vos souvenirs sur papier.

Il s’agit d’un travail de mémoire mais cette démarche vise aussi un autre objectif.

Marie-Pierre Jadin (cheville ouvrière de l’atelier d’écriture) : "C’est une expérience collective mais qui a également été vécue de manière individuelle. C’est un drame pour beaucoup de personnes. On voit sur la page Facebook que les témoignages qui arrivent que les gens d écrivent ce qu’ils ont vécu au plus profond d’eux-mêmes. C’est un travail pour panser les plaies et exorciser ce vécu difficile. L’écriture peut servir à revivre les évènements et le partager avec d’autres personnes pour se sentir mieux après".

"Après le déluge" est le nom de la page Facebook de l’atelier d’écriture.