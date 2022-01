Trop de préjudices: les clubs sportifs touchés par les inondations veulent retrouver au plus vite leurs installations

C'est le cas des clubs de football et de ceux qui occupent un hall omnisports le long de la Vesdre et de la Hoëgne. Plusieurs clubs ont dû s'expatrier dans d'autres communes avec un préjudice financier. Certains ont même dû stopper leurs activités, ce qui pourrait mettre leur existence en danger. Nous avons rencontré quelques dirigeants de clubs.

L'avenir de certains clubs menacé

A Limbourg, le hall omnisports a été ravagé. Tous les clubs sont à la rue et l’avenir de certains est menacé, comme le club féminin de Volley. "Je pense que cette année, on la laisse en suspens pour permettre de rebondir, mais si on n'y arrive pas, je pense qu'on fermera la boutique" confie Stéphane Pyre, le secrétaire.

Toujours à Limbourg, les stades de foot ont tous été noyés. Au FC Goé, actuellement hébergé à Jalhay et Welkenraedt, le déracinement devient long. "On a ce qu'il faut pour recommencer, même si on doit mettre tout de notre poche, on y arrivera, on a des gens qui vont nous aider. Le club, il existera toujours" explique Gaetan Lemmens, le président.