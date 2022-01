Six mois après les inondations en Belgique, l’heure de la reconstruction : une journée spéciale ce jeudi sur les antennes de la RTBF

Ce jeudi 13 janvier, la RTBF, sur toutes ses plateformes, vous propose de faire le point sur les conséquences des inondations, survenues en juillet dernier. Six mois après ces terribles crues, comment les habitants, victimes des inondations, ont construit ou déserté leurs habitations ? Quels sont les impacts psychologiques ? Ou en est le dossier des assurances ? Quels enseignements tirer en matière d’alerte et de plan d’urgence ? Quels sont aujourd’hui les projets et les priorités des communes et des entreprises inondées pour les mois qui viennent, comment réinventer le tourisme dans ces lieux ?

Nos équipes sur le terrain

Depuis le 14 juillet, nos équipes sont présentes au quotidien sur le terrain. Et encore davantage ce jeudi 13 janvier. Nous serons dans de nombreuses communes touchées par cette catastrophe naturelle : Pepinster, Trooz, Limbourg, Durbuy, Esneux, Ensival, Chaudfontaine, Tubize, Rochefort,.. Aux côtés des riverains, des bourgmestres, des commerçants, des entreprises, et accompagnés de psychologue, urbaniste, historien, qui nous aideront à définir les enjeux qui attendent ces communes dans les prochains mois.

En radio

Retrouvez-nous sur Vivacité, avec une Spéciale Liège Matin, entre 06h et 08h, en direct de Chaudfontaine : avec des reportages à Pepinster, Limbourg, Trooz, Esneux, Liège, et en compagnie de nombreux invités.

Sur La Première, une édition spéciale se tiendra entre 06h et 08h30.

En TV

Jeudi en Prime prendra ses quartiers dans la commune d'Ensival, pour une édition spéciale, avec différents reportages d'analyse sur la gestion de la crise jusqu'ici, tant au niveau communal que régional, et divers invités.

Sur notre site et les réseaux sociaux

Sur notre site RTBF et les plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram), retrouvez tout au long de la journée des articles de reportage, d’analyse, de témoignages, qui seront rassemblés dans notre dossier spécial.