Reloger les sinistrés dans des logements modulaires : la solution qui a (très) peu convaincu

En soi, c'est une grosse déception ! Notamment pour les entreprises qui avaient répondu à l'appel à projet et qui s’apprêtaient à fournir lesdits logements. Parmi elles, Préfabois, basée à Mariembourg. " On pouvait en fournir 300 en 12 semaines, nous a répondu, déçu, son directeur Laurent Riche. Mais au final, on nous en a commandés… 3 ! On avait pourtant beaucoup travaillé et on était motivé par ce projet. Donc, oui : c'est un peu la douche froide… "