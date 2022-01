Jeudi en Prime à Ensival : pour la commissaire à la reconstruction Sylvie Marique, l’importance de reconstruire "de manière résiliente"

A Ensival, il y a toujours ce pont, cet ouvrage d'art qui enjambe la Vesdre. Toujours impraticable, six mois après la montée des eaux. C’est un des 45 ponts qui est ou a été mis hors-service. Des infrastructures publiques qui font partie des 5 milliards de dégâts estimés. Des infrastructures dans de nombreux cas, à reconstruire. Et six mois après, une impression qui peut s’imposer dans certains esprits : rien ne bouge…

Pour Sylvie Marique, il faut revenir au point de départ. " Une catastrophe sans nom, un véritable désastre. Toutes les couches de la société ont été touchées ". Elle explique ensuite que face à ce genre de désastre, soit on réagit toute suite et on procède à des rénovations à l’identique. Cela a été fait notamment pour des routes ou des ponts. " Mais à côté de ça, il faut aussi pouvoir tirer les enseignements de cette crise. Et donc prendre le temps de voir comment on peut reconstruire de manière résiliente ". Renforcer les infrastructures, mais aussi redéfinir le territoire.

