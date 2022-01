Inondations en Belgique, six mois après : "Il reste cinq, six personnes qui habitent encore dans ma rue"

Inondations, six mois après : "On va se battre pour sauver notre maison" - Anne et Marc, habitants... Anne et Marc, couple habitant à Nessonvaux, n'ont jamais quitté leur maison durant les inondations de juillet. Aujourd'hui, ils témoignent des démarches, longues, auprès des assurances, afin de pouvoir réparer, reconstruire ce qui a été détruit.