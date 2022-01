Inondations: des maisons sinistrées vendues à bas prix en bord de Vesdre

Rester ou partir? C'est ce que se sont demandé de nombreuses victimes des inondations de l'été dernier. En province de Liège, dans les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe, certains propriétaires se sont lancés dans des travaux de rénovation. D’autres, en revanche, ont décidé de vendre leur bien, en l’état.

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces maisons, même très abîmées, trouvent preneurs. Nous l’avons constaté à Pepinster.

Des acheteurs qui y trouvent leur compte

Des panneaux "à vendre", il en pousse un peu partout sur les façades des maisons le long de la Vesdre. A Pepinster notamment, beaucoup de maisons ont été touchées par les inondations. "L'eau, on la voyait juste ici, en-dessous de l'appui de fenêtre du 1er étage" se souvient Charlène Denne, vendeuse.

Le projet de vendre sa maison, Charlène l'avait depuis longtemps, puisqu'avec sa famille, elle construit un autre logement ailleurs. Mais après les inondations, elle a bien cru qu'elle ne pourrait plus jamais vendre son bien. "On avait besoin de cet argent pour pouvoir finir notre construction de l'autre côté, donc on avait vraiment peur d'avoir une dévalue par rapport à la maison, ce qui, par chance, n'a pas été le cas. C'était notre plus grande crainte quand c'est arrivé, hormis la crainte pour nos vies".

Et pourtant, Charlène a très vite trouvé preneuse. Vicky Keyen est originaire de la région, et cela fait un moment qu'elle cherchait à acheter dans le coin: "J'ai acheté la maison 140.000 euros" explique-t-elle. "Cela a été la bonne occasion puisqu'en ce moment, pour une maison, on est à plus de 200, 250.000 euros. Cette maison-ci a été l'occasion d'acheter toute seule, sans me mettre la corde au cou. J'ai évidemment des sous à remettre dedans pour la remettre en état".

Des visites de particuliers et d'investisseurs