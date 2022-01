Inondations : changement de vie pour Chantal et Jean-Michel Larondelle, leur pâtisserie ne rouvrira pas

La boulangère mesure la chance d’être en vie. Une vie qui a radicalement changé du jour au lendemain. "Mon mari et moi, on est en fin de carrière. Très vite, on s’est rendu compte que tout recommencer à zéro, c’était impossible". Après avoir été hébergé temporairement dans la région, le couple a retrouvé une petite maison à Warsage, à 25 kilomètres d’Ensival. L’expérience de Chantal et Jean Michel Larondelle leur a permis aussi de trouver un nouveau travail. Lui est responsable pâtisserie pour le traiteur Les Cours, elle est à la boutique du même traiteur. "On a pu valoriser notre savoir-faire. Mon mari a une grande liberté de création. Travailler pour un patron n’est pas un problème, ça se passe bien et on aime ce que l’on fait".

Cette fameuse nuit et cette journée, Chantal Larondelle s’en souvient : "on a finalement pu être évacués fin d’après-midi, le lendemain. Je me vois encore accrochée aux draps de lit que mon mari avait noués. Des amis sont venus avec un tracteur puis se sont encordés pour parvenir jusqu’à nous ".

Ce travail, les Larondelle en ont bien besoin car, même s’ils ont reçu des avances des assurances, les charges sont importantes et leur ancien lieu de vie et de travail est loin d’être restauré. "Rien n’a bougé en 6 mois parce qu’on ne sait pas entrer dans le bâtiment. On pénètre dans le magasin mais c’est tout. Derrière, les accès sont bloqués par la boue, des morceaux d’arbres et les énormes machines qui se sont déplacées avec l’eau. Ici, on a eu jusqu’à 6 mètres, l’atelier est en contrebas. On a loué un lift pour aller rechercher quelques affaires à l’étage ! On a même utilisé un drone pour voir s’il n’y avait quand même pas un accès possible. Finalement, on va utiliser une grue pour passer des containers par-dessus le toit de la maison, on parviendra ainsi à dégager petit à petit un passage par l’atelier et ce n’est que lorsque l’expert pourra entrer partout que l’on saura si on doit démolir ou non."

Les Larondelle attendent le verdict pour connaître leur taux d’indemnisation ou décider de ce qu’ils feront du bâtiment. "Jamais je n’aurais imaginé que ma vie allait changer de façon aussi brutale. Aujourd’hui, même si les choses s’arrangent progressivement, je ressens le contrecoup. Je suis beaucoup plus émotive mais on n’est évidemment pas les plus à plaindre".