Anxiété, fatigue, burn out administratif : les inondations ont laissé des traces psychologiques

Quelles sont les conséquences psychologiques des inondations sur les habitants dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe? Est-ce que la population va mieux? Est-ce que la solidarité a pu aider à surmonter le choc? Faut-il être vigilant sur du long terme? Six mois après, nous sommes allés à la rencontre des victimes des inondations.

Six mois plus tard, nous l'avons retrouvée. Elle loue un appartement sur les hauteurs de Liège. Elle espère revenir en été dans sa maison qu'elle habitait depuis 60 ans: "Je me sens déracinée" confie-t-elle aujourd'hui. "On est là, on attend, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'a pas envie de manger. Maintenant, on m'apporte les repas".

A Angleur, Marie-France Muller vit dans sa maison humide avec ses deux enfants, Leila et Yassine.

C'est seulement des mois après les inondations qu'elle est tombée en burn out. Un burn out administratif: "Il n'y a pas de pause pour le moment dans notre tête. On va dormir, on se réveille, et on est directement en mode: je dois téléphoner, je ne dois pas oublier de faire ça. C'est l'épuisement, c'est la fatigue. C'est l'attente aussi qui devient très longue. On se demande quand on va retrouver une vie un peu normale" confie Marie-France Muller, les larmes aux yeux.

►►► A la rencontre des sinistrés des inondations à Angleur: "Je vois des gens qui attendent dans leur maison vide, ne sachant que faire"

Malgré leur jeune âge, Leila et Yassine font preuve d'une grande maturité. Il n'empêche qu'ils sont tracassés: "Je m'inquiète parce qu'on se demande si on va encore vivre ici longtemps comme ça" déclare Leila, 10 ans. "Est-ce que ça va être vite refait? Est-ce que tout ce qui est assurances, etc, ça avance ou pas? Quand il pleut fort, j'ai peur, on se demande si les égouts vont tout emporter ou si ça va monter comme la dernière fois, si on aura le temps de sauver des affaires cette fois-ci ou pas".

Il faut un suivi sur le long terme

Sur le moment même, les victimes des inondations ont vécu un traumatisme collectif, ce qui a pu les aider dans un premier temps. Pour Etienne Vendy, psychologue, la fatigue et l'anxiété arrivent beaucoup plus tard. Un état qu'il faut surveiller pour ne pas tomber en dépression: "Les sinistrés sont face à des imbroglios administratifs, les assurances, et ça, c'est vraiment extrêmement fatigant pour eux. Je pense qu'on peut dire que le problème n'est plus tant un état de stress post-traumatique pour la majorité de la population, mais plutôt un état de fatigue, voire d'anxiété parce qu'il y a une insécurité quant à la reconstruction. Là, je pense qu'il faut un suivi sur le long terme" conclut le psychologue.

C'est clair, la reconstruction est lente et éprouvante, tant dans les maisons que dans les têtes.