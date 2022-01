A Chaudfontaine, Stéphanie recherche le fils d'un agriculteur qui l'a sauvée des inondations alors qu'elle allait accoucher de jumeaux

Six mois ont passé depuis les inondations meurtrières qui ont fait 39 morts et plus de 100 mille sinistrés. Stéphanie est une des victimes de cette catastrophe. Elle est maman de jumeaux âgés précisément... de 6 mois. Cette mère de famille était en effet sur le point d'accoucher lorsque sa maison a été noyée sous deux mètres d'eau, à Chaudfontaine, le long de la Vesdre.

Avec une partie de sa famille, elle a été secourue in extremis par les pompiers et le fils d'un agriculteur. "Ce 16 juillet, vers une heure du matin, les pompiers sont arrivés à la nage", se rappelle Stéphanie. "Ils m'ont proposé de partir en zodiac mais je n'ai pas voulu car certaines embarcations s'étaient retournées. Le fils d'un agriculteur (Antoine, une vingtaine d'années, venu de Fléron) a entendu parler de mon cas, sans doute via les réseaux sociaux, et est arrivé devant ma maison à bord d'un tracteur. Aidés par les pompiers qui ont fait bloc pour nous protéger du courant et nous hisser, ma fille de 12 ans, ma maman et mon chien se sont retrouvés dans la benne, moi dans la cabine. Le tracteur a pu parcourir quelques dizaines de mètres avant de prendre l'eau et d'être bloqué sur place. J'ai ensuite été évacuée en ambulance vers l'hôpital où mes jumeaux sont nés quelques heures plus tard. Les médecins m'ont confirmé qu'un des enfants se présentait mal et qu'aucun n'aurait survécu si j'avais accouché à la maison".

Cette mère de famille n'a jamais revu le fils de l'agriculteur qui les a ainsi sauvés. Avec son compagnon, père des jumeaux, et le reste de sa famille, elle aimerait pouvoir le remercier de vive voix et espère qu'il se manifestera à la suite de ce témoignage.