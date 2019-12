Il y a 75 ans, la bataille des Ardennes, un des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale

Des véhicules blindés utilisés lors de la bataille des Ardennes Archive non datée de Belga

Cet hiver se déroulent les commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Il s’agit d’un des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale, qui fera plus de 200.000 morts, blessés et disparus. Mais cette bataille annoncera aussi la fin du IIIe Reich.

Bruxelles et Anvers ont été libérées les 3 et 4 septembre 1944 ; à ce moment, beaucoup de Belges croient que la guerre est terminée. Début décembre, la ligne de front suit très approximativement le tracé actuel de la frontière allemande.