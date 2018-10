Svalbard : un jardinier polaire réalise l'impossible grâce à la permaculture

L’archipel de Svalbard, l’une des terres habitables les plus au nord sur notre planète. A seulement 1000 kilomètres du pôle Nord, c’est la vie arctique par excellence qui s’étend sous nos yeux. Des pics montagneux, l’océan Arctique, des glaciers, les aurores boréales et, quelque part dans cette nature sauvage, des milliers d’ours polaires, géants blancs bien plus nombreux que les hommes dans ces contrées hostiles.

Benjamin Vidmar est un chef venu des États-Unis. Installé à Svalbard, il veut mettre un terme au "tout importé" et cultiver ses bons produits frais. - © Pascale Sury A 78° de latitude nord, dans ce décor du bout du monde entre la Norvège (pays souverain sur l’archipel) et le pôle Nord, Benjamin Vidmar a trouvé sa destinée : la permaculture polaire. Ce chef cuisinier américain est tombé amoureux de l’Arctique. Après avoir voyagé et exercé ses talents professionnels dans de nombreux pays ou sur des bateaux de croisière, il s’est installé ici, dans les cuisines d’un pub local. Mais le constat s’est rapidement imposé à lui : la nourriture (exclusivement importée) n’est pas à la hauteur de ses attentes, elle porte le goût amer des milliers de kilomètres parcourus. "Je voulais les produits les plus frais possibles mais ici, tout arrive par avion ou bateau depuis le continent", nous explique Benjamin Vidmar. "Beaucoup de produits stockés pourrissent et sont jetés à la mer comme tous les déchets alimentaires à Svalbard. Tout cela n’a aucun sens, il y a tellement mieux à faire !". C’est décidé, il va révolutionner Svalbard en tentant de cultiver des produits frais et locaux. Et ce n’est pas la rigueur du climat qui va l’en empêcher…

Svalbard, 78° de latitude nord, un décor de bout du monde entre la Norvège (pays souverain sur l’archipel) et le pôle Nord. - © Pascale Sury A peine 3000 km de Bruxelles, Svalbard, l’une des dernières grandes terres sauvages d’Europe, est composée à 60% de glace, 30% de roches montagneuses et à peine 10% de végétation. Il y a quelques siècles encore, l’endroit était inhabité avant l’arrivée des trappeurs, chasseurs de baleines puis des mineurs qui extraient le charbon aujourd’hui encore. Dans cette nature isolée, ce climat glacial où la lumière du jour s’absente pendant 3 mois par an, le projet de Benjamin ressemble à "mission impossible" et pourtant… Depuis 2015, sa petite ferme polaire est installée à Longyearbyen, la principale ville de l’archipel : un dôme est utilisé comme serre pour les cultures sous le soleil d’été, un laboratoire intérieur sert de potager hivernal. Compost, hydroponie, lampes LED,… Benjamin est encore en phase d’expérimentation de multiples techniques : "Je suis pour une approche holistique et durable, la permaculture en fait partie, mais pas seulement. La permaculture a beaucoup évolué, de nombreux courants existent désormais. Moi je regarde ce qui se fait partout, ce qui fonctionne et je l’expérimente ici. J’ai choisi le terme de permaculture polaire car j’aime l’éthique qui caractérise la permaculture : prendre soin de la Terre, des hommes et mieux utiliser les ressources, ce sont ces principes qui me guident, pas une vision fanatique de la permaculture !".

Benjamin lance les premières cultures hivernales, dans son laboratoire chauffé qu'il nomme "le potager polaire". - © Pascale Sury Dans les glaces de l’Arctique, Benjamin cultive des légumes, des graines germées, des herbes aromatiques, des radis, des choux et des oeufs de caille qu’il vend aux locaux. Avec les technologies modernes, il est persuadé que l’homme peut faire pousser de la nourriture locale partout et nourrir sa famille et sa communauté. Un savoir-faire que Benjamin espère partager au monde entier pour voir d’autres communautés développer ses propres produits locaux et de qualité. "Avec ce projet, je veux repousser les limites du possible, beaucoup de gens dans d’autres pays nous observent, alors je veux tenter un maximum d’expériences ici, mixer les techniques, on a toute la liberté de le faire à Svalbard. Et quand on réussit ici, dans ce climat compliqué, c’est la preuve qu’on peut le faire partout ailleurs !"

Les couleurs pastel du ciel arctique à quelques semaines de la longue nuit polaire. - © Pascale Sury Dans ce petit bout du monde, la beauté est dans l’immensité blanche, le pastel du ciel, la sérénité du silence, le souffle du vent et du craquement des glaces. C’est la nature à l’état pur, même si le changement climatique ne manque pas de menacer ce paysage fragile. Les températures moyennes ont augmenté, les grands glaciers de l’archipel fondent et reculent ! Alors, pour préserver cette splendeur, au-delà d’une nourriture fraîche, organique et locale, le projet de Benjamin a une ambition plus large, réduire l’empreinte écologique de l’archipel et améliorer le développement durable de la localité : "Je veux participer à la construction d’un modèle circulaire et durable pour toute la communauté, je récupère par exemple les déchets organiques pour qu’ils ne soient plus jetés à la mer mais transformés en compost, ce qui me permet de faire pousser de nouveaux légumes". Présentation du projet (en anglais)

Aujourd’hui, Svalbard importe la majorité de sa nourriture et exporte la majorité de ses déchets, mais les restes organiques et les égouts sont eux tout simplement jetés à la mer. L’explosion de l’industrie touristique menace également le fragile équilibre, le nombre de nuitées touristiques est passé de 80000 à plus de 130000 en une décennie. Une situation environnementale qui interpelle Benjamin : "Nous avons les plus hautes émissions de C02 par habitant ici, il faut réagir. Casser le modèle, ‘j’importe, j’achète, je rejette à la mer’. D’autant que Longyearbyen veut être une vraie ville et attirer encore plus de touristes!"

Dans son dôme, Benjamin a installé une vaste zone où il composte les déchets organiques récoltés. - © Pascale Sury Selon les dernières statistiques des autorités norvégiennes et les études de l’université locale, si Svalbard était un pays, il serait en tête de liste des émissions de CO2 par habitant : en 2017, le Qatar était leader avec 35 tonnes par habitant, Svalbard en compte plus de 70, soit 10 fois plus que la Norvège continentale, à cause principalement des centrales au charbon et de l’activité minière.

Le projet unique de "réserve mondiale de semences" est installé à Svalbard depuis 10 ans, des millions de graines protégées par les glaces ! - © Mari Tefre/Svalbard Global Seed Vault Svalbard entretient une relation étroite avec l’agriculture mondiale, l’archipel accueille l’unique "réserve mondiale de semences" (Global Seeds Vault en anglais). Une chambre forte, enfoncée dans le permafrost, destinée à conserver dans un lieu sécurisé les graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi, mettre à l’abri des désastres, la biodiversité végétale du monde. Tout juste 10 ans après son ouverture, la réserve compte désormais plus d’un million de graines et près de 6000 espèces différentes, endormies par le froid dans ce bunker. Une "copie de sauvegarde" en cas de catastrophes naturelles, guerres, maladies ou changements climatiques ! A 5 km de là, Benjamin prévient : "On ne sera pas auto-suffisant en alimentation, mais un pourcentage, quel qu’il soit, de notre nourriture doit absolument être cultivé ici ! Et on doit prendre en charge nos déchets, ce sera déjà une grande victoire".

Benjamin a une ambition plus large que la permaculture : réduire l’empreinte écologique de l’archipel et améliorer le développement durable de sa localité. - © Pascale Sury Même si le projet de permaculture polaire est une petite pierre dans l’océan Arctique, il a le mérite de conscientiser la population. Benjamin en appelle désormais au crowdfunding pour que le rêve se professionnalise autour d'une véritable équipe de jardiniers inventifs !