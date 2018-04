Papouasie-Nouvelle-Guinée : la famille Crusoé de Yuo Island

Bienvenue sur Yuo Island, ce petit confetti du Pacifique mesure à peine un kilomètre carré et fait partie des quelques 600 îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Débarquer sur ce petit territoire, c’est vivre le mythe de l’île (presque) déserte et de Robinson Crusoé, mais également ressentir le lien formidable entre une population modeste et son environnement. La conscience écologique au bout du monde !

A Yuo island, la petite communauté locale vit exclusivement de la mer et de ses potagers. Un mode de vie simple mais en connexion complète avec la nature. - © Pascale Sury L’île de Yuo est luxuriante, entourée de sables blancs et d’eaux bleu turquoise, un petit paradis tropical habité par une centaine de personnes à peine. A eux seuls, Robert et Catherine Marek ont peuplé quasi un dixième de ce petit îlot : ils ont 9 enfants, 7 garçons et 2 filles dont l’une est malheureusement décédée. Leur famille vit ici depuis des décennies.

La famille de Robert Marek vit sur Yuo depuis des générations. Fils du chef du village, Robert est aussi "gardien des traditions". - © Pascale Sury Dans un pays où 85% de la population vit dans les villages, s’intégrer à ces communautés est sans doute le meilleur moyen de voyager pour comprendre le mode de vie de ces populations très éloignées de notre développement et surtout goûter à leur sens de l’accueil et leur gentillesse. Ils sont fiers de nous montrer leur cadre de vie et nous dire à quel point ils sont heureux même si leur vie est simple.

Bienvenue dans le "centre ville" de Yuo island. - © Pascale Sury "J’ai vécu toute ma vie sur Yuo, je suis né sur cette île et j’y suis resté pendant 52 ans", nous dit Robert, assis à l’ombre d’un arbre au bord de l’océan. "C’est une belle vie, on profite des choses gratuitement. On a le poisson gratuitement, on le pêche et on le vend aussi au marché sur le continent. Tout ce qu’on consomme, on le reçoit gratuitement de notre île. Si on vivait en ville sur le continent, on devrait dépenser, trouver de l’argent pour s’acheter des choses. En restant dans notre propre village, on est libre. On est heureux ici et on ne s’inquiète de rien." Yuo island : éloge de la simplicité...

Bref : I Love Yuo ! A tel point que Robert, fils du chef du village, est un des gardiens des traditions. Il veille au respect des coutumes et de leur environnement. Pendant plusieurs mois chaque année, par exemple, la pêche est interdite pour laisser la place à une pratique ancestrale : "la tradition à ce moment est de ne pas laisser les enfants et les femmes se balader aux quatre coins de l’île entre 3 et 4 heures, c’est le moment des gardiens des coutumes. Ces hommes parcourent l’île, s’assoient, chantent des chansons traditionnelles et parlent aux poissons. On demande aux poissons des grandes rivières de rejoindre l’île. Ils nous écoutent, nagent et après 6 mois, nous avons des tas de poissons autour de l’île !"

Catherine Marek, mère de famille, nous fait la visite de son potager... Hormis le sucre et le riz qu'il faut bien acheter, tout est produit ici. - © Pascale Sury Le programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) classe la Papouasie-Nouvelle-Guinée parmi les pays les moins développés du monde : 40% de la population survit avec moins d’un dollar US par jour et 75% de ce peuple dépend directement de l’agriculture de subsistance, une production autosuffisante pour nourrir la famille. Pour agrémenter les produits de la mer, Catherine, la mère de famille, entretient un potager gigantesque et luxuriant. Bananes, choux, concombres, petits pois, vanille et une jungle de plantes que nous ne connaissons pas chez nous, comme le sago (farine tirée du tronc d’un palmier), l’aliment de base de chaque repas. "Je suis la ‘maman‘ du potager", dit Catherine en nous faisant visiter son jardin d’Eden. "C’est moi qui m’en occupe… A part le riz et le sucre dont on a besoin pour les petits enfants et qu’on doit acheter, on est autosuffisant, nous ne manquons de rien !"

L'art de la pêche, pratique de subsistance, se transmet de génération en génération. - © Pascale Sury On l’imagine aisément, la conscience écologique ici est inscrite dans leurs gènes. Cette famille de Yuo, comme toutes les communautés que nous avons rencontrées, vit en harmonie avec la nature… question de survie ! Pour l’instant, curieusement, la petite famille bénéficie du réchauffement climatique puisque des cultures comme la banane ou le cacao impossibles auparavant sont aujourd’hui tout à fait praticables. Quant à la montée des eaux, heureusement, Yuo n’est pas encore menacée, l’île n’a pas changé, nous assure Robert.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 85% de la population vit dans les villages qu'ils soient côtiers, de montagne ou dans la forêt. Près de la moitié du pays survit avec moins d’un dollar US par jour. - © Pascale Sury Le soleil tape fort, les moustiques s’en donnent à cœur joie, mais pour rien au monde, Robert, Catherine et leurs enfants ne voudraient échanger cette vie insulaire. Mary, la maman de Catherine, en visite ce week-end en parle aisément, elle qui a quitté son île pour travailler à Wewak, la ville voisine sur le continent : "Ici, dans le village, les liens de la famille et de la communauté sont très forts. C’est quand on va en ville qu’il y a beaucoup de négativité. Ici les gens sont super aimables, accueillants, même si la vie est simple et qu’on n’a pas de riches maisons. L’important c’est cet environnement humain où chacun s’apprécie malgré les différences."

Mary, la grand-mère, a quitté son île pour travailler sur le continent. Elle défend fièrement le mode de vie et la mentalité des villages. - © Pascale Sury Pas étonnant que les voyageurs apprécient cet îlot de bonnes valeurs. Robert aime accueillir les "white skins" comme il dit (les peaux blanches) de temps en temps pour expliquer sa vie et discuter du monde : "Les peaux blanches possèdent beaucoup de choses, ils ont des grosses usines etc… Il y a beaucoup de choses dans vos pays ! En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les villages reculés, on est resté les mêmes. Ça n’a pas l’air tellement bien chez vous car quand les Blancs viennent se balader dans le village, ils voient dans quoi on vit et nous disent que nous sommes riches car nous avons beaucoup sur notre île et nous en profitons gratuitement !"

Yuo island : 1 km2 de végétation luxuriante, d'eau turquoise et d'une hospitalité incroyable. - © Pascale Sury Le soleil se couche, les enfants profitent encore un peu de la mer alors que les pêcheurs prennent place autour de l’île avec harpons et cannes à pêche de fortune. Une vie toute simple et riche à la fois.