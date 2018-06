Namibie : 5 bonnes raisons de s'aventurer dans sa nature sauvage

La Namibie est une destination unique au monde, l’endroit idéal pour "se perdre" au milieu de nulle part. Hors des sentiers battus ? En effet… Ce tout jeune pays africain, indépendant de l’Afrique du Sud depuis 1990, est une magnifique découverte dans notre aventure. Un pays qui regorge de beautés naturelles dont voici notre "Big Five" !

Les zèbres se comptent par milliers dans le parc national d'Etosha. - © Pascale Sury 1. Un voyage "into the wild" La Namibie est l’un pays les moins peuplés de la planète : moins de 3 habitants au kilomètre carré. Seuls le Groenland, les îles Falkland, la Mongolie et l’ouest du Sahara présentent une densité de population plus faible. On a inévitablement le sentiment de se sentir "into the wild", entouré d’une faune et d’une flore préservées du monde humain.

Chaque fin de journée, on a la chance d'admirer un magnifique coucher de soleil. Celui-ci a été pris dans le parc national d'Etosha. - © Pascale Sury Le nom "Namib" se traduit d’ailleurs par "vaste espace". Un pays de tous les contrastes, caractérisé par ses grandes étendues, sa nature sauvage et ses paysages à couper le souffle. Des joyaux naturels que la Namibie tient à préserver : c’est le premier pays africain à intégrer la protection de l’environnement dans sa constitution et près de la moitié du territoire est une "zone protégée". La Namibie en 60 secondes...

2. Le fabuleux désert de Namib

Les magnifiques dunes de sable du désert de Namib sont les plus hautes du monde. Elles peuvent atteindre une hauteur de 400 mètres. - © Pascale Sury C’est le plus vieux désert du monde, dont "l’âge" est estimé à 80 millions d’années. Ici les gratte-ciels sont fait de sable, ce désert est l’endroit sur terre où l’on peut observer les dunes les plus hautes du monde, certaines culminent à près de 400m, et des vallées presque surnaturelles.

Les arbres morts sont emblématiques de la fameuse "vallée de la mort" dans le désert de Namib, le désert le plus vieux du monde. - © Pascale Sury Et, le plus étonnant, est de croiser la vie sauvage adaptée à ces conditions pourtant très rudes : l’éléphant, l’oryx, le coyote, … survivent là où l’homme en serait bien incapable.

3. La vie sauvage d’Etosha

La girafe est un animal sacré pour les "anciens" namibiens. Plus proche du ciel, elle est censée apporter la pluie, indispensable aux récoltes. - © Pascale Sury La Namibie est un paradis pour les amoureux de la vie sauvage. Autre escale incontournable : le parc national d’Etosha étendu sur environ 20 000 kilomètres carré. Ici, les animaux sont rois : la réserve accueille plus de 114 espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 16 espèces de reptiles et amphibiens, des poissons et un nombre infini d’insectes que le touriste explore en mode safari.

Les éléphants se rassemblent chaque soir autour des nombreux points d'eau dans le parc national d'Etosha. - © Pascale Sury Le point d’observation idéal : les nombreux points d’eau autour desquels se réunit une diversité d’animaux. A la tombée du jour, un silence religieux s’installe. Les spectateurs observent les lions, éléphants, girafes, rhinocéros, antilopes, zèbres, gnous, guépards, léopards, … dans une posture presque méditative.

Le lion reste le roi! - © Pascale Sury En observant les "habitants" d’Etosha, on ressent comme rarement le sentiment de ne pas être sur notre territoire et on apprécie particulièrement "l’éloge de la lenteur" qu’ils dégagent.

4. Ouvrir les yeux sur le drame des rhinocéros

Le rhinocéros est un animal menacé. Ses cornes valent de l'or... - © Pascale Sury La Namibie compte environ 1750 rhinocéros noirs, soit plus d’un tiers de la population mondiale. Singularité du rhino noir namibien, il s’est adapté pour survivre dans un paysage rude et désertique, sans eau pendant plusieurs jours. Cela dit, comme partout dans le monde, le rhinocéros est traqué par les braconniers pour ses cornes aux vertus prétendument thérapeutiques ou aphrodisiaques, selon certaines croyances. Au marché noir, la corne de rhino vaut plus que l’or, admirer ce mastodonte est une formidable manière d’ouvrir les yeux sur ce problème. La crise actuelle a commencé au Zimbabwe en 2013 et les gangs de braconniers ont rapidement étendu leur massacre aux autres pays africains (Afrique du Sud, Kenya, Namibie, …). On peut parler de flambée de violence : en une décennie, plus de 7245 rhinocéros africains ont été tués.

La cohabitation entre les animaux n'a pas toujours l'air d'être facile au sein du parc. - © Pascale Sury Dans le monde entier, la situation est préoccupante. Le rhinocéros blanc du Nord a officiellement disparu depuis la mort de Soudan, le dernier mâle, en mars dernier, tandis que la population de rhinocéros noirs est descendue à environ 5 200 individus. Pour les rhinocéros d'Asie, inquiétude également : il n'y a que 3 200 rhinocéros indiens survivants, environ 76 rhinocéros de Sumatra et 60 rhinocéros de Java. Bilan : plus que 30 000 rhinocéros dans le monde dont 20 000 rhinocéros blancs du sud de l'Afrique, l'espèce la plus répandue. Dans les parcs, comme celui d’Etosha, la vigilance est totale, les Rangers sont sur leur garde et il est même demandé aux visiteurs de ne pas renseigner la présence et la localisation des rhinocéros pour ne pas informer les braconniers.

5. La fraîcheur atlantique

La ville de Swakopmund est une escale farniente et fraîcheur entre le désert et le safari. - © Pascale Sury Entre mer et désert, la côte namibienne est un autre visage étonnant du pays ! Un petit air de mer du nord avec ses plages plus propices aux longues balades qu’au farniente. Le charme de Walvis Bay, Swakopmund, la Skeleton Coast avec, là aussi, le plaisir simple de côtoyer les animaux sauvages : baleines, dauphins, phoques, flamands roses, …

La parc national d'Etosha regorge d'animaux en tous genres: zèbres, antilopes, gnous,... - © Pascale Sury Le "wildlife tourism" est devenu un pilier de l’économie namibienne, une richesse à protéger. Plus d’1,5 million de touristes ont choisi la Namibie ces dernières années et on les comprend : qu’il est revigorant de se sentir petit et humble face à la nature !