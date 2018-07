La Réunion : quitter la Belgique et sa zone de confort pour vivre "Positif et Proactif"

Amandine et Thomas, deux Belges positifs et proactifs sur l'île de La Réunion, nous aident au développement personnel. - © Pascale Sury

Elle est positive de naissance. Il est proactif. Ils se sont trouvés. Amandine Collard et Thomas Hayot ont fait le grand saut, il y a 11 ans déjà : la décision simple mais parfois compliquée de prendre sa vie en main, la vivre comme on la rêve. Un an et demi après leur rencontre, c’est sur l’île de La Réunion que leurs prochains chapitres vont s’écrire.

Les paysages de l'île de La Réunion ont toujours eu un pouvoir d'attraction très fort sur Amandine et Thomas. - © Pascale Sury Dans ce petit bout de France de l’océan indien, nous les retrouvons en bord de mer, à Saint-Leu sur la côte ouest de l’île. Parmi les plus de 700 Belges installés ici, Amandine et Thomas n’ont pas seulement choisi le soleil et une vie plus douce, mais La Réunion est une escale dans leur voyage en quête de sens et de bonheur. Un mode de vie tourné désormais vers l’autre au travers d’un site internet "Positif et Proactif" pour nous aider, promettent-ils, à devenir “une meilleure version de nous-mêmes.”

Mais pour arriver jusqu’ici, il a fallu oser ! Accepter de changer de vie, de pays, de métier, quitter sa zone de confort: “La zone de confort, c’est confortable à certains niveaux, mais aussi très inconfortable”, nous dit Amandine. “Le fait d’en sortir nous permet de décupler nos forces, d’apprendre plein de choses, d’être créatif”. “La zone de confort, c’est très lié à la peur", complète Thomas, “on y reste car on a peur de changer, des peurs souvent alimentées par les autres ! Une fois que tu l’as fait, tu te rends compte que ce n’est pas si fou.”

Pendant l'hiver austral, chaque année, les baleines à bosse arrivent de l'Antarctique pour mettre bas dans les eaux de La Réunion. - © Pascale Sury Flashback : la vie d’avant, en Belgique. Thomas, assoiffé de liberté et d’aventures est diplômé de l’Inraci, l’école de cinéma à Bruxelles. Réalisateur indépendant, il a très vite utilisé sa caméra pour donner du sens à ceux qui l’ont perdu. Il travaille pendant plusieurs années en tant que formateur audiovisuel pour des jeunes en réinsertion sociale et professionnelle. Son objectif, est d’aider ces jeunes à retrouver un sens à leur vie via l’image, la création et le partage. Amandine est diplômée de l’Université Libre de Bruxelles, un master en neuropsychologie. Elle travaille à l’époque auprès d’enfants, d’adultes et de personnes âgées pour les aider à comprendre leur fonctionnement cérébral, leurs faiblesses et tenter, malgré tout, de croire en leurs forces. "Une évidence : l’humain, son développement comme son épanouissement, sont un centre d’intérêt professionnel commun à tous les 2", disent-ils !

Régulièrement, Amandine et Thomas se ressourcent à "la pointe au sel", un site exceptionnel sur la côte ouest de l'île de La Réunion. - © Pascale Sury Mais, à l’aube de la quarantaine, après des années de vie commune au bord de l’océan indien, une maison, deux enfants, un chien, du travail, une perte de sens pointe le bout de son nez ! Et une nécessité : se poser les bonnes questions pour reprendre sa vie en main. "Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même !", disait Gandhi. Alors, ils l’ont fait : retour en Belgique pendant un an où les formations en coaching et en développement personnel se succèdent puis cap sur leur île de cœur avec un beau projet dans les valises : La source positive.

Amandine et Thomas ne regrettent jamais d'avoir un jour osé quitter leur zone de confort et la Belgique pour se construire une nouvelle vie à leur mesure. - © Pascale Sury Livres, projets documentaires, coaching, formation, développement personnel… Faire briller le positif de nos vies quotidiennes, c’est leur objectif. Leurs valeurs s’expriment joliment au travers de leur site et leur page YouTube truffés de bon conseils : "transforme tes doutes en certitudes", "une astuce pour vaincre ses peurs", "pourquoi tu ne fais pas ce que tu rêves de faire ?" et bien d’autres petites capsules de coaching. "On a envie de semer des graines d’optimisme. Il y a plein d'outils qui peuvent aider chacun à surmonter les freins, les croyances : les ‘ce n’est pas possible’ et les ‘je n’ai pas le choix’", explique Amandine, "c’est important pour nous de dire qu’on a tous du potentiel en nous, il faut juste aller le chercher et apprendre !" Des messages qu’ils ont hâte de partager lors de formations : "Dans les piliers du développement personnel, il y a vraiment l’état d’esprit positif. Ce que je conseillerais à tous, c’est d’écouter qui on est et d’essayer de répondre aux besoins que nous avons. Si chacun peut faire ça, on sera chacun un peu plus heureux !"

Plus de 700 Belges ont fait le choix de vivre à La Réunion pour son cadre de vie exceptionnel et son climat, à l'ombre des champs de canne à sucre. - © Pascale Sury Au gré de leur parcours personnel, ils ont retrouvé le sens de l’attention de soi et des autres, le sens de l’audace et d’une vie intense. L’envie de poser des actes positifs à son niveau plutôt que de vouloir révolutionner le monde entier. Apprendre à devenir acteur de nos vies, c’est l’histoire inspirante d’Amandine et Thomas, aujourd’hui tout heureux de partager leur expérience. Une chose est certaine, ces deux-là se sont trouvés !