La Réunion: la grande traversée de l'île par "les hauts"

L’île de La Réunion, une escale nature sur notre route vers l’Europe. Un petit territoire incroyable, une palette de merveilles naturelles, un voyage intense où il est possible de passer en quelques kilomètres d’un tranquille lagon de l’océan indien à un îlet créole typique, la haute montagne ou encore le décor dramatique d’un des volcans les plus actifs au monde.

Les coulées de lave du Piton de la Fournaise descendent vers l'océan. - © Pascale Sury "Une île ? Non. Des montagnes perdues au milieu de la mer", nous prévient un ami aventurier. En effet, ce petit territoire de 2512km2 est à 40% couvert de cirques, pitons et remparts naturels qui font sa renommée, une merveille reconnue au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010.

Le Grand Raid de La Réunion, "la diagonale des fous" traverse l'île par ces montages : près de 160 km, 10.000m de dénivelés positifs en moins de 66 heures. - © Pascale Sury La manière "hors des sentiers battus" d’explorer ce paysage exceptionnel ? Marcher sur les traces des athlètes qui participent chaque année à la "Diagonale des fous", le Grand Raid, un des ultra-trails les plus difficiles au monde : traverser l’île en diagonale par les montagnes, les cirques et le volcan, une aventure de plus de 160km, 10.000 mètres de dénivelés positifs à boucler en moins de 66 heures. 60 secondes à La Réunion

Nous n’avons parcouru qu’une partie de ce sentier mais ressenti pleinement la magie de cette aventure hors norme et notamment de ces cirques accolés en as de trèfle autour du volcan endormi, le Piton des Neiges.

Le Piton des Neiges, entouré de ses cirques, domine l'île de La Réunion et l'océan indien. - © Pascale Sury "Dans la vie, il y a marcher et puis marcher dans Mafate, ça n’a rien à voir !" nous dit une randonneuse essoufflée. C’est dans ce premier cirque que tout commence pour nous : plus de routes, plus de voitures, nous sommes seuls face à ces pentes très raides, unique manière de relier les petits villages isolés de tout. Anna Bellissens exerce son métier de journaliste à La Réunion depuis 5 ans et connaît parfaitement ces îlets coupés du monde : "Se confronter aux sentiers mafatais, c’est un peu comme remonter le temps, changer de fuseau horaire, pour se reconnecter avec les capacités de l’Homme à se déplacer avant que l’avion, la voiture ou le train ne le poussent à aller plus loin, plus vite ! Une fois dans Mafate, l’océan indien semble loin, alors qu’il n’est qu’à quelques kilomètres de l’autre côté de la montagne."

La porte d'entrée vers le cirque de Mafate et un petit bout du monde ! - © Pascale Sury Au coeur de ce phénomène géologique appelé "cirque", on découvre une vie du bout du monde, loin de la mondialisation et de l’hyperconsommation. Sortir de Mafate exige plusieurs heures de marche très sportive ou l’hélicoptère en cas de coups durs. "Les sentiers de randonnée font partie de leur vie depuis l’enfance", explique Anna Bellissens. "Pour aller à l’école, certains enfants marchent plus d’une heure chaque matin et soir. Le randonneur de passage ne peut qu’admirer la capacité de ces descendants des premiers esclaves fugitifs "les marrons", à vivre en autonomie, en phase avec cette nature abrupte. Ils cultivent, entretiennent leurs espaces communs, accueillent les touristes de passage. L’énergie solaire alimente les habitations depuis 30 ans… Mafate est en quelque sorte le premier exemple photovoltaïque collectif de France."

Les remparts du cirque de Cilaos, classés comme une bonne partie de l'île, au patrimoine mondial de l'Unesco. - © Pascale Sury Un enclavement qui fait de Mafate un endroit unique en France. De l’autre côté du rempart de pierre, c’est un autre cirque qui nous attend. Cilaos au pied du magnifique Piton des Neiges (3070,50 m), le toit de l’océan indien que les plus motivés peuvent grimper en 10 heures. La petite bourgade de montagne est réputée pour ses sources thermales, ses sentiers de randonnée, ses descentes de canyoning et le retour à la civilisation (les routes et les magasins).

Une vie centrée sur l'agriculture et le tourisme à Hell-bourg, dans le cirque de Salazie. - © Pascale Sury Plus loin, le cirque de Salazie offre lui aussi son lot de sentiers vertigineux et une culture créole bien ancrée dans le mode de vie. La Réunion et ses 500km de sentiers de randonnée font de cette destination un must pour les amateurs de tourisme vert et une alternative face aux dangers de la côte, traumatisée par les attaques de requins.

La Plaine des Sables et le Piton de la Fournaise offrent un paysage lunaire époustouflant. - © Pascale Sury Si l’océan est en vue par moment, il reste le dernier acte de ce grand spectacle : le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde dont la dernière éruption remonte au mois d’avril dernier. Les nuages nous ont malheureusement bloqués l’ascension, mais le décor est absolument magique. Nous marchons sur la lune. "Les éruptions volcaniques sont régulières à La Réunion" nous dit Cédric, jeune métropolitain installé ici. "A priori sans grand danger, c’est un spectacle naturel auquel nous venons assister entre amis régulièrement, mais c’est vrai que vivre ici tout près du volcan a quelque chose d’étonnant et extraordinaire !"

La route des laves pour admirer l'histoire du Piton de la Fournaise et les coulées de lave multiples. - © Pascale Sury Pour finir la grande traversée, du nord au sud, reste la longue descente vers le grand bleu, l’océan indien est à une journée de marche. L’occasion d’admirer la route des laves, de multiples coulées dessinent, d’année en année, un toboggan de lave durcie qui se jette dans la mer. Un moment pour profiter aussi du "sud sauvage", cette partie de l’île moins urbaine et moins peuplée que la majorité du littoral.

La Réunion, un petit paradis pour le tourisme vert, la nature dans tous ses états. - © Pascale Sury La Réunion, territoire habité seulement depuis 355 ans renferme un trésor naturel d’exception. Près de la moitié de son territoire est classé pour le protéger face au développement galopant de l’île.