Islande : la route n° 1, à classer parmi les routes mythiques…

L’Islande, "terre de glace", pays insulaire nordique aux décors majestueux et aux tableaux grandeur nature… Volcans, geysers, sources chaudes, champs de lave, glaciers, cascades, plages de sable noir,… Des paysages spectaculaires à seulement 4 heures d’avion de notre plat pays !

La beauté paisible des fjords de l'Est. - © Pascale Sury Un road-trip mythique permet de découvrir en solo les trésors de l’Islande : la route n°1. Sur un peu plus de 1000 kilomètres, l’unique autoroute du pays fait le tour de l’île. Voiture de location, 4x4 si vous voulez vous aventurer hors des sentiers battus, une tente pour les voyageurs low-cost, les cottages et hôtels pour l’option plus luxueuse, tous les choix sont possibles. Pour les amoureux d’autonomie et de liberté, comme nous, un pick-up avec une tente sur le toit est le must, même si le camping sauvage est désormais beaucoup plus réglementé vu l’afflux de touristes.

Les glaciers islandais libèrent des petits icebergs dans la mer à hauteur du parc national de Vatnajökull. - © Pascale Sury Il suffit de tourner la tête pour comprendre les raisons du boom touristique qui touche l’île. Le pouvoir de fascination de la nature islandaise affole les statistiques, la fréquentation touristique ne cesse de battre des records. L’an dernier, plus de 2.2 millions de visiteurs ont choisi l’Islande comme destination, une augmentation de 25% par rapport à l’année précédente, selon les chiffres fournis par Promote Iceland. Et dire qu’en 2010, seuls 488 622 touristes ont visité l’île. Cette année-là, l’éruption d’Eyjafjallajökull a bloqué le trafic aérien européen mais fait une publicité inattendue à l’Islande et ses beautés encore méconnues.

Il est temps de démarrer notre road-trip sur la route n°1, ses étapes et ses détours. Voici quelques endroits-clés, subjectifs bien entendu et évidemment parfois "hors des sentiers battus". Km 1 : Reykjavík

Les ruelles du centre historique de Reykjavík. - © Pascale Sury Le point de départ de l’aventure, c’est la capitale de l’Islande, Reykjavík. La majorité des 331000 habitants vivent ici. L’Islande, c’est la plus faible densité de population en Europe. Premier contact avec les Islandais et sentiment de calme et de sérénité. Se perdre dans les ruelles du centre-ville est une bonne manière d’y avoir un avant-goût. Une ville à taille humaine, chaleureuse, colorée, branchée et cosmopolite en été.

Les décors féériques des montagnes du Landmannalaugar. - © Pascale Sury Km 88 : Hella et le Landmannalaugar Première escale sur la route n°1 et premier détour. Quitter " l’autoroute " pour les chemins caillouteux qui mènent vers les hautes terres islandaises : un trekking de 54 km relie Landmannalaugar à Þórsmörk. La majorité des gens font la marche en 4 jours. Nous l’avons faite en 2 jours pour éviter la pluie !

Le Landmannalaugar, région géothermique colorée et fumante, cadre d'une grande randonnée unique au monde. - © Pascale Sury Volcans et montagnes du Landmannalaugar, un des plus beaux paysages du monde, une oasis géothermique. Des montagnes multicolores, des champs de lave, des rivières chaudes et des fumerolles... Tout simplement magique !

La randonnée du Landmannalaugar dans les hautes terres islandaises ! - © Pascale Sury Km 149 : Skógar Un arrêt dans la petite bourgade de Skógar permet d’admirer l’une des multiples cascades du pays, les "foss" comme ils disent ici. Nous voilà donc à Skógafoss : une immense chute d'eau haute de 60 mètres.

La cascade de Skógafoss, une des innombrables "foss" islandaises. - © Pascale Sury Km 180 : Vík í Mýrdal Un peu plus loin, sur la route, la petite communauté de Vík est la ville la plus au sud de l’Islande. Cette magnifique portion de la côte sud est riche en falaises verdoyantes et plages de sable noir, attractions principales de cette petite escale.

La fissure volcanique des éruptions du volcan Laki entre 1783 et 1786 a créé la plus grande coulée de lave dans l’histoire humaine. - © Pascale Sury Km 254 : Kirkjubæjarklaustur L’arrivée à Kirkjubæjarklaustur, dans cette bourgade au nom imprononçable est l’occasion d’un nouveau détour sur une piste pour 4x4. Le volcan Laki et ses paysages époustouflants. La fissure volcanique des éruptions du volcan Laki entre 1783 et 1786 a créé la plus grande coulée de lave dans l’histoire humaine. Avec ses 130 volcans, l’Islande est un chaudron. Plusieurs de ces volcans sont coiffés d'un glacier. 18 d’entre eux sont déjà entrés en éruption depuis le peuplement de l’île. Des paysages de cendre et des déserts de pierres noires s’étendent aux quatre coins du pays, un paysage lunaire quasiment unique au monde.

En Islande, les moutons vivent en liberté pendant une bonne partie de l'année. - © Pascale Sury Km 380 : Le parc national de Vatnajökull et son lac gelé de Jökulsárlón Le parc national de Vatnajökull comporte d'immenses glaciers protégés (le glacier Vatnajökull est grand de 8 400 km²). Le lagon glaciaire de Jökulsárlón est une halte indispensable : des icebergs d'un bleu translucide flottent, tranquillement. De l’autre côté de la route, une plage de sable noir avec des icebergs dans la mer. Juste incroyable et du jamais vu.

Le lagon glaciaire de Jökulsárlón. - © Pascale Sury Km 480 : Les fjords à l’Est du pays L’Est du pays est synonyme de fjords majestueux. Ces vallées creusées autrefois par les glaciers millénaires et habitées aujourd’hui par la mer et des petites communautés isolées. Seyðisfjörður est la petite ville typique à admirer. Connue par son art, elle est le point d’accès avec les îles Féroé et le reste de l’Europe par ferry.

Seyðisfjörður est la petite ville typique à admirer dans les fjords de l'Est du pays.. - © Pascale Sury Km 681 : La route du Nord et Mývatn La route du Nord quitte les fjords et entre à l’intérieur des terres : montagnes et vallées verdoyantes côtoient les déserts volcaniques. La douceur des lacs et des pâturages est aussi admirable. A l’approche du lac de Mývatn, nous croisons plus de moutons que d’habitants : ils broutent toute la journée en liberté dans les grandes étendues.

Au Nord de l'île, la route n°1 quitte les fjords et rentre dans les terres à la découverte des lacs et des vallées verdoyantes ou volcaniques. - © Pascale Sury D’ici, un détour vers Húsavik est possible pour observer les baleines et plus loin, rejoindre les fjords de l’Ouest du pays, mais nous continuons la route circulaire. Km 1089 : Le cercle d’or : Geysir et Gullfoss Un autre détour de la route circulaire passe par le " cercle d’or " avec Geysir et Gullfoss. La cascade de Gullfoss est impressionnante de puissance, de grandeur et de beauté. Une fois de plus ici, la beauté naturelle est libre d’accès sans aucune entrée à payer comme de nombreuses beautés naturelles en Islande.

La cascade de Gullfoss est impressionnante de puissance, de grandeur et de beauté. - © Pascale Sury Plus loin, dans le village de Geysir, on randonne sur le sol fumant, les marres de boue bouillonnante et par endroits, des cratères crachent de l’eau chaude sous pression à quelques 15 mètres de hauteur. Geysir a d’ailleurs donné son nom à ce phénomène : les geysers.

La petite bourgade de Geysir (et ses cratères cracheurs d'eau) a donné son nom au phénomène nommé "geyser". - © Pascale Sury L’Islande est une héroïne de cinéma. Ses décors enchanteurs et atypiques ont attiré de nombreux films comme "Interstellar", "Oblivion", "La vie rêvée de Walter Mitty", James Bond ("Dangereusement vôtre" et "Meurs un autre jour") mais surtout la saga à succès "Game of Thrones". Une renommée internationale qui explique aussi le succès de l’île au niveau touristique.

L'activité volcanique de l'île aux 130 volcans marque les paysages islandais. - © Pascale Sury Quinze jours après notre arrivée ici, nous comprenons cet enthousiasme et espérons que ce boom touristique assez soudain n’abîmera pas l’authenticité et les beautés naturelles de ce joyau européen qui célèbre cette année les 100 ans de son indépendance. 103 000 km² d’une beauté exceptionnelle !