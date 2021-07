Mobile, commanditaires… 30 ans après l’assassinat d’André Cools à Liège, une part de mystère demeure

Aujourd’hui, Marie-Hélène Joiret, l’ex-compagne d’André Cools constate : "Je pense qu’une partie de la vérité a été révélée. Je reste persuadée qu’Alain Van Der Biest n’était pas tout seul à commanditer ce crime. La vérité judiciaire a été faite. Avec des points d’interrogations qui restent et qui resteront probablement".

"Trop longtemps, ajoute-t-elle, André a été associé à 'l’affaire Cools'. C’est quand même assez dramatique de résumer quelqu’un aux circonstances de sa mort. Le temps passe et je pense qu’il fait son œuvre. On oublie petit à petit, et heureusement, qu’André Cools n’est pas seulement un énorme fait divers mais que c’est aussi un homme d’une carrure politique exceptionnelle et on s’aperçoit que, pour toute une série de choses, c’était vraiment un visionnaire, que les choses qu’il avait imaginées à l’époque ont encore leur raison d’être aujourd’hui. Et ça, je pense que c’est vraiment l’essentiel."