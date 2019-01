Le lanceur de balles de défense, un usage de la force disproportionné?

Ce weekend, à Paris, les gilets jaunes seront à nouveau de sortie pour un acte X. Une mobilisation qui s’accompagnera, comme toujours, de la présence des forces de l’ordre françaises. Le weekend dernier, les manifestations françaises avaient été marquée par de nombreux blessés. Des blessures – parfois très graves - liées aux balles de défenses. Elles sont censées disperser les foules mais elles font pas mal de dégâts. Certains en France demandent à ce qu’elles soient interdites.

L’acte X se prépare tout doucement avec, comme chaque semaine, son lot d’incertitudes. Quelle ampleur aura la mobilisation dans l’hexagone demain ? Après un regain de forme le weekend passé avec près de 80.000 manifestants sur toute la France, soit 30.000 de plus que le samedi précédent, le mouvement des gilets jaunes a montré qu’il n’était pas nécessairement en train de s’essouffler.

Mais depuis le weekend dernier, des images de manifestants blessés par les "balles de défense" des forces de l’ordre sont apparues sur les réseaux sociaux. Des images durent qui montrent des plaies ouvertes, des hématomes, des visages ensanglantés et d’autres scènes de violences liées à ces "balles de défenses". Si certaines images sont à prendre avec du recul, d’autres dévoilent une violence extrême, loin de l’objectif de "maintien de l’ordre" des policiers français.

On voit des policiers qui ne sont pas formés (...) qui se retrouvent à tirer dans le tas

Une violence que le journaliste français David Dufresne recense depuis le début des manifestations des gilets jaunes en France. Selon ce journaliste indépendant, le problème se situe dans le fait que ces armes ne se retrouvent pas toujours entre les mains les plus expertes. " Vous avez des gens qui sont gardiens de la paix, à qui on dit : "samedi, tu n’as pas congé, t’as maintien de l’ordre", donc on voit des policiers qui ne sont pas formés, pas entrainés, qui ne savent pas ce que c’est la gestion de la foule, qui se retrouvent à tirer dans le tas ". David Dufresne a également comparé les recours à la force en manifestation dans les différents pays d’Europe, et il en ressort que la France est parmi les plus violents.