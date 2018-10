Footgate: un policier de l'Unité des fraudes sportives à la base de l'enquête

Le 10 octobre dernier, près de 200 policiers ont mené des perquisitions et des interpellations partout dans le pays. Le Footgate éclate au grand jour. En réalité, cela fait plusieurs mois que l’enquête est en cours au départ d’un rapport de l’unité des fraudes sportives de la police fédérale.

Lorsque la farde atterrit sur le bureau, un bruit sourd brise le silence de la pièce. Il faut dire que le dossier déposé par le commissaire Guy Goudesone pèse lourd : organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le football belge. "Dans la farde, il y a des procès verbaux. On est en train de rassembler des informations pour les adresser au procureur du roi." Le commissaire n’en dira pas plus. Les centaines de pages sont placées sous le secret de l’instruction. L’enquête est en cours et le dossier continue de s’épaissir.

Guy Goudesone est responsable de l’Unité des fraudes sportives. Après avoir constaté des transactions financières suspectes, c’est lui qui rédige le rapport à la base de toute l’enquête, à la fin de l’année 2017. "Au départ, je ne soupçonnais pas que cela allait prendre une telle ampleur" affirme-t-il.

Il y a toujours des liens avec d’autres formes de criminalité

Le dossier qui touche aujourd’hui le football en plein cœur a été initié par un passionné. "Je pense qu’il faut être passionné de sport pour travailler sur ce genre de fraude, pour mieux comprendre les compétitions, les sportifs et les systèmes mis en place".

Les enquêtes pour manipulation dans le sport sont de plus en plus nombreuses. Elles ne touchent pas uniquement le football et la fraude peut prendre plusieurs visages. Christine Casteels est coordinatrice pour la lutte contre la criminalité grave et organisée : " il y a toujours des liens avec d’autres formes de criminalité. Dans la manipulation des compétitions sportives, il peut y avoir les paris illégaux, le blanchiment d’argent ou parfois la traite d’êtres humains. "

Lorsqu’on soulève certaines choses, cela peut faire mal

La police travaille sur les enquêtes en cours, mais pas seulement. Elle participe aussi à la "plateforme nationale contre la manipulation des compétitions sportives". Ce groupe créé il y a deux ans rassemble la police, le parquet fédéral, les SPF Justice et Intérieur, les Communautés, la commission des jeux de hasard, la Loterie nationale et des fédérations sportives. Objectif : partager des informations et des compétences.

Guy Goudesone dit avoir tissé des liens de confiance avec plusieurs fédérations, même si, parfois, le policier appuie où cela fait mal. "Lorsqu’on soulève certaines choses, cela peut faire mal. Mais l’objectif est de s’attaquer aux problèmes". Les échanges avec les fédérations sportives visent à améliorer la détection des comportements suspects et à établir des stratégies de prévention, pour éviter de passer des terrains de sport aux tribunaux.