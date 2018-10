Footgate : retour sur les événements des deux dernières semaines

L’affaire "Footgate" a éclaté au grand jour le matin du 10 octobre. Ce jour-là, près de 200 policiers mènent des perquisitions et des interpellations un peu partout en Belgique et même à l’étranger.

Depuis fin 2017, l’Unité des fraudes sportives de la police fédérale enquêtait sur les pratiques dans le milieu du football professionnel. Les conclusions de l’enquête sont retentissantes : organisation criminelle, blanchiment et corruption sont monnaies courante dans le football belge.

Une vingt -et- unième inculpation

Deux semaines après l’éclatement de l’affaire au grand jour, le parquet de Tongres, en charge de l’affaire, a déjà inculpé vingt-et-une personnes, dont neuf sont toujours en détention préventives. Peter Maes, l’entraineur de Lokeren interpellé lundi et libéré sous condition mardi, est la dernière personnalité en date inquiétée dans cette affaire. Au cœur du dossier, on retrouve deux agents de joueurs Dejan Veljkovic et le très médiatisé Mogi Bayat. Outre les agents, on retrouve tous les profils du ballon rond parmi les inculpés ; dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs et même journalistes.

Secret de l’instruction oblige, on sait peu de chose avec certitudes sur les faits reprochés aux intéressés. On peut toutefois affirmer que ce sont les commissions touchées par les agents lors des lucratifs transferts de joueurs qui intéressent les enquêteurs. Des suspicions de matchs truqués planent également sur le championnat de division 1 édition 2017/2018. La rencontre Malines - Waasland Beveren, lors de la trentième journée en mai dernier, serait particulièrement suspecte.

Demande de récusation

L’enquête n’a jusqu’ici pas traîné mais pourrait à présent connaitre quelques retards. L’avocat de l’un des prévenus, l’arbitre Bart Vertenten, a fait une demande de récusation du juge d’instruction en charge de l’affaire. Ce dernier, Joris Raskin, fait partie de la commission de l’Union Belge qui accorde les licences aux clubs, un conflit d'intérêts selon plusieurs avocats de prévenus. Un remplaçant temporaire a été désigné en attendant que la cour d'appel d'Anvers tranche.

Réactions à l’Union Belge

De son côté, l’URBSFA a décidé de ne pas attendre les conclusions de la justice pour se remettre en question. Un panel d’experts, mené par l’ancien ministre Melchior Wathelet Sr., a été chargé de clarifier et réglementer le rôle des agents.

Les deux arbitres impliqués ont naturellement été interdit de match. Par contre, Ivan Leko et Peter Maes, respectivement entraîneurs de Bruges et Lokeren, sont toujours en place dans leurs clubs respectifs.

Le point sur les inculpations

Sous mandat d'arrêt (9) :

Dejan Veljkovic, agent de joueur – organisation criminelle, blanchiment et corruption privée Olivier Somers, actionnaire principale du F.C. Malines – organisation criminelle, blanchiment, corruption privée Thierry Steemans, directeur financier du F.C. Malines – organisation criminelle, blanchiment , corruption privée Maria Bogojevska, compagne de Dejan Veljkovic – organisation criminelle et blanchiment Mogi Bayat, agent de joueurs - organisation criminelle et blanchiment Laurent Denis, ex-avocat proche de Mogi Bayat – organisation criminelle et blanchiment Karim Mejjati, agent de joueurs – blanchiment Dragan Siljanoski, agent de joueurs – blanchiment Bart Vertenten, arbitre de D1A – organisation criminelle et corruption privée

Inculpés et libérés sous conditions (7) :

Stefaan Vanroy, directeur sportif du F.C. Malines - organisation criminelle, blanchiment et corruption privée Sébastien Delferière, arbitre de D1A - organisation criminelle, blanchiment et corruption privée Dirk Huyck, président de Waasland-Beveren - organisation criminelle et corruption privée Walter Mortelmans, agent de joueurs - organisation criminelle et corruption privée Olivier Swolfs, directeur financier de Waasland-Beveren - organisation criminelle et corruption privée Thomas Troch, agent de joueur - organisation criminelle et corruption privée Peter Maes, entraîneur de Lokeren - organisation criminelle et blanchiment

Inculpé et libérés sans condition (5) :