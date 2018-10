Footgate : Peter Maes est inculpé de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle

Peter Maes est inculpé de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle. L’entraîneur du club de Lokeren a comparu comme prévu ce mardi matin, à 10h00, devant le juge d'instruction de Tongres. Son avocat Dirk Vanden Boer était présent. Peter Maes passait devant le juge d'instruction dans le cadre de la vaste enquête qui ébranle le football belge depuis près de deux semaines. Peter Maes a été libéré sous conditions.

Selon Dirk Vanden Boer, Peter Maes s'était présenté lundi au parquet, et il avait été décidé au cours de son audition de le maintenir en détention.

Selon nos informations, il ne serait pas concerné par le volet "match truqué" de l'enquête. Sa relation proche avec Dejan Veljkovic, l'acteur central du dossier, aurait poussé les enquêteurs sur la piste de l’ancien "entraîneur de l'année" (en 2014). Veljkovic représente en effet Peter Maes depuis plusieurs années.

De son côté, le club de Lokeren a déclaré lundi soir avoir appris via les médias l'interpellation de son entraîneur et ne pas disposer d'information supplémentaire. Dans un communiqué, ils ajoutent que "deux entraînements sont prévus mardi. Arnar Vidarsson (assistant de Peter Maes, NDLR) prendra à son compte celui du matin". On apprend également que le président de Lokeren Roger Lambrecht a lui été auditionné en tant que témoin, lundi soir.