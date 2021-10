Non, il n’y a pas de graphène dans les vaccins contre le Covid-19

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici .

Les premières traces de discussions autour de la présence de graphène dans le vaccin Pfizer remontent à la publication d’un rapport de Pablo Campra, professeur à l’université espagnole d’Almería. Daté du 28 juin, ce document fait état d’une observation au microscope de ce qui serait un échantillon de vaccin, dont la composition présenterait de fortes similitudes avec celle de l’oxyde de graphène. Partagé massivement dans les milieux antivaccins contre le Covid-19, le rapport a rapidement fait l’objet de plusieurs articles de vérifications, en espagnol et en français , qui ont mis en exergue son caractère non-scientifique et le fait qu’il ne constitue en rien une preuve de la présence de graphène dans le vaccin Pfizer.

"Le graphène est un matériau qui a des potentialités très importantes au niveau technologique, explique Jean-Christophe Charlier, professeur à l’Ecole polytechnique de Louvain (UCLouvain). Il présente des propriétés exceptionnelles dans la mesure où celles-ci peuvent être combinées : en fonction de son état, le graphène peut-être extrêmement rigide ou bien permettre une certaine flexibilité, il est un excellent conducteur électrique et thermique et est en même temps transparent. Ces propriétés, qui sont souvent antagonistes, peuvent être observées dans le graphène et dans d’autres matériaux bidimensionnels".

Le graphène est une forme allotropique de carbone, comme le graphite et le diamant. Synthétisé en 2004, il est le premier matériau bidimensionnel , c’est-à-dire constitué d’une seule couche d’atomes. De par ses propriétés uniques, il est au centre de nombreuses recherches. En 2013, la Commission européenne a crée le " Graphène Flagship ", un consortium multidisciplinaire financé à hauteur d’un milliard d’euros pour développer les recherches sur le graphène et ses différentes applications.

Pour le spécialiste du graphène, la présence de graphène dans des vaccins n'a aucun sens scientifique : "Il n’y aurait véritablement aucun intérêt à introduire du graphène dans les vaccins. Le but d’un vaccin ARN type Pfizer est de mettre au point une technique pouvoir activer le système immunitaire afin de combattre le virus. Le graphène ne pourra jamais avoir ce rôle. Il pourra être utilisé à des fins optiques, électroniques, thermiques, ou encore comme membrane nanoporeuse comme un filtre."

Au-delà du non-sens que représenterait l’introduction de graphène dans un vaccin, le niveau actuel de la recherche ne permettrait pas non plus une production à grande échelle. Pour rappel, des milliards de doses de ces vaccins ont déjà été produites. "Ça coûterait énormément d’argent à une firme d’introduire du graphène dans des vaccins avec un niveau de production industriel, et surtout cela n’aurait aucun sens rationnellement ". D’autant plus que la composition réelle des vaccins contre le Covid-19 n’est pas un secret. La Food and Drug Administration, administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, a par exemple publié la liste des composants du vaccin Pfizer/BioNTech.

Toutefois, l’utilisation du graphène dans la lutte contre le Covid n’est pas totalement hors de propos. Reconnu pour ses propriétés filtrantes et antivirales, il a notamment été utilisé dans certains masques FFP2. Des millions d’exemplaires de ces masques avaient par ailleurs été retirés de la circulation par le gouvernement canadien en avril, suivi par la France en juin 2021, suite à des soupçons concernant la toxicité du matériau. Quatre ONG avaient notamment alerté la Commission européenne sur les potentiels risques de ces masques, dans une lettre datée du 6 avril 2021.