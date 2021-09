Le "pass sanitaire" expire-t-il pour tous les Israéliens qui n’ont pas reçu de troisième dose ?

Des publications qui circulent sur les réseaux sociaux indiquent que le "pass sanitaire" des Israéliens qui n’ont pas reçu de troisième dose du vaccin ne serait plus valide. Si Israël a bien adapté fin août la réglementation concernant son "Green Pass", il est incorrect d’affirmer, par exemple, que ceux qui ont déjà été vaccinés deux fois perdront soudainement leur laissez-passer pour certaines activités. Par ailleurs, une nouvelle réglementation concernant la durée de validité du nouveau "pass vert" israélien n’entrera en vigueur que le 1er octobre. ►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici. La photo d’un visuel publicitaire d’information affiché à un arrêt de bus est diffusée sur Instagram. Sur celui-ci, on peut y lire : "NEWSFLASH BREAKING NEWS ISRAEL VACCINATED BECOME UNVACCINATED NEW COVID-PASS ONLY VALID FOR 3X VACCINATED". Le message qui est traduit au-dessus en français est clair : "En Israël, les vaccinés deviennent des non-vaccinés. Le nouveau pass sanitaire n’est plus valide que pour les triple vaccinés".

D’où vient ce visuel ?

Tout d’abord, nous avons essayé de retrouver d’où provenait l’image de cet arrêt de bus sur lequel figure le titre de presse en format publicitaire. Après avoir extrait le texte de l’image de l’arrêt de bus via la fonction de détection de texte dans l’image de Bing, nous avons recherché si le texte présenté comme "informatif" provenait d’un média et si nous pouvions retrouver plus d’infos à ce sujet en collant le texte dans la barre de recherche de Google ou d’un autre moteur de recherche. Aucun texte publié en ligne ne semble correspondre, cela indique qu’il s’agit probablement d’un montage. Nous avons alors découpé uniquement la partie du visuel contenant l’image de l’arrêt de bus et l’avons soumise à notre moteur de recherche d’images inversé de Faky. Parmi les résultats détectés, un lien vers une vidéo Youtube publiée en 2013 apparaît. À la 19e seconde de cette vidéo, identifiée comme présentant des visuels d’une campagne publicitaire à Londres d’un produit de beauté, on reconnaît clairement : le même arrêt de bus londonien, les bus à gauche et les passants sur la droite, exactement dans la même situation. Le visuel diffusé sur les réseaux sociaux au sujet du pass sanitaire israélien est donc identifiable comme étant un montage photo.

Une application qui crée des titres à la demande

Autre élément intéressant dans le Tweet du compte "Le Réveil d’Atals", la photo est un peu plus grande et contient la mention (en haut à droite) : "Created with The Headlines app". Notre première analyse se confirme, le visuel a été créé de toutes pièces grâce à une application. ►►► Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact checking ? : Rendez-vous sur Faky, la plateforme de la RTBF pour lutter contre la désinformation Une recherche Google nous apprend que l’application "The Headlines" est disponible sur l’App Store d’Apple et permet en quelques clics de créer de faux titres et des visuels en les reprenant virtuellement dans l’espace public. Il s’agit donc, dans ce cas, d’une utilisation des outils disponibles en ligne pour créer de fausses nouvelles et faire circuler de la désinformation.

Qu’en est-il de la validité du "Green Pass" en Israël ?

En recherchant parmi les sources officielles israéliennes concernant la validité du "Green Pass", nous pouvons lire sur la page du ministère de la Santé dédiée au "Green Pass", mise à jour le 28 août dernier, que les personnes actuellement considérées comme vaccinées ou ayant été guérie du Covid et pouvant donc bénéficier du pass sanitaire sont : Une personne qui a reçu deux doses de vaccin, dans les 6 mois suivant la date de la deuxième vaccination.

Une personne ayant reçu trois doses de vaccin, une semaine après la troisième vaccination.

Une personne qui s’est rétablie d’une maladie à coronavirus, dans les 6 mois suivant la date de délivrance du certificat de rétablissement (une résolution concernant les personnes rétablies plus de 6 mois après le rétablissement et qui n’ont pas été vaccinées est en cours de révision).

Toute personne ayant guéri d’une maladie à coronavirus et ayant reçu au moins une dose de vaccin. Cependant, les pass sanitaires israéliens déjà délivrés restent actuellement effectifs, peu importe la date de la deuxième dose reçue. Il y a cependant bien une nouvelle législation, votée fin août, qui introduit à partir de début octobre un nouveau "Green Passs" qui tiendra compte de ces nouveaux statuts reconnus de "personnes vaccinées" ou "guéries du Covid-19". Et donc, il y a bien du changement à venir. À compter du vendredi 1.10.2021, les dates d’expiration du "Green Pass" seront mises à jour conformément aux définitions actualisées des personnes vaccinées/guéries : Une personne vaccinée avec trois doses : Le "Green Pass" restera en vigueur pendant six mois à compter de la date de la troisième vaccination.

Une personne vaccinée avec deux doses : Le "Green Pass" reste valable pendant six mois à compter de la date de la deuxième vaccination.

Une personne ayant guéri du Covid : Le "Green Pass" reste valable pendant six mois à compter de la date du certificat de guérison.

Personne guérie du Covid et ayant reçu une dose de vaccin : Le "Green Pass" reste valable pendant six mois à compter de la date de la vaccination. Par ailleurs, les personnes montrant un test PCR ou un test rapide bénéficient également des mêmes conditions d’accès que celles détentrices du "Green Pass", pendant sept jours.

Conclusion