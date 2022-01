Le "flurona" n’est pas un nouveau virus issu de la "fusion" entre la grippe et le coronavirus

Ces derniers jours, plusieurs médias et relais sur les réseaux sociaux ont évoqué des premiers cas de "flurona". Le mot provenant de l’anglais est une contraction entre le mot "flu", qui signifie la grippe, et le mot "coronavirus". Il s’agit donc de personnes qui ont contracté simultanément à la fois la grippe et le Covid-19. Il n'y a pas eu de fusion entre les deux virus, ni l’apparition d’un nouveau virus "hybride", mais il s'agit simplement d’une double infection à ces deux virus en même temps. Ces doubles infections simultanées ne sont pas non plus des "premières". Des cas similaires ont déjà été observés au printemps 2020 aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le 2 janvier, Israël annonce avoir enregistré un premier cas de "Flurona". Le média en ligne "The Times of Israel" rapporte les propos des autorités israéliennes qui indiquent qu’une femme enceinte non-vaccinée avait contracté en même temps le virus saisonnier de la grippe et le Covid-19.

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact checking à la RTBF, cliquez ici.

Le 5 janvier, CBS Los Angeles rapporte le "premier cas" détecté de "flurona" à Los Angele. "Le patient a été décrit uniquement comme un adolescent présentant des symptômes légers et testé positif à la fois pour la grippe et le Covis. Lui et sa famille venaient de rentrer d’un voyage à Cabo San Lucas, et il était le seul membre à présenter des symptômes. Il est le seul membre de sa famille à avoir été testé positif aux deux virus, mais l’un de ses parents a été testé positif au Covid", précise l’antenne californienne de CBS.