Non, cette vidéo n'a pas été tournée dans la morgue de l'hôpital Lenox Hill à New York

C'est une vidéo filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur la chaîne "Coronavirus Info Live" de Telegram, qui génère d'innombrables posts non recoupés, un message l'accompagne : "Âmes sensibles s'abstenir... un hôpital à Manhattan, New York (Lenox Hill)." En réalité, il s'agit d'un montage comportant 2 vidéos différentes.