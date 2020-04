"Les chiffres de décès du coronavirus sont surestimés" : vrai ou faux ?

2. "Dans la majorité des cas, les gens décèdent de différentes causes" : il est exact que parfois, les patients victimes d’une infection à coronavirus sont porteurs d’une autre pathologie. Parfois, mais pas toujours. On appelle cela la "comorbidité". Définition, selon le Larousse : c’est l' "association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la population (sans causalité établie, contrairement aux complications".

1. "Les chiffres que les médias nous donnent sont faux" : les chiffres de décès quotidiens en Belgique relayés par les médias sont ceux enregistrés par Sciensano et rapportés par le centre de crise. Ils figurent en toute transparence, et maintenant en données ouvertes , sur le site internet de l’organisme. Là où il manque encore de la clarté, c’est sur le nombre de décès du COVID-19 dans les maisons de repos belges. Ces données-là ne sont pas détaillées. Affirmer que les chiffres donnés par les médias sont faux, c’est prétendre que les hôpitaux tronqueraient à la hausse le nombre de décès dus au COVID-19. Or, un décès est un décès : il est enregistré, signalé, et matérialisé par un corps, un cercueil, un certificat de décès indiquant la cause. Ajoutons que les décès dus au COVID-19 en dehors des hôpitaux et des maisons de repos ne sont pas répertoriés.

Le début du propos : "Les chiffres que les médias nous donnent sont faux." L’argument : "Dans la majorité des cas, les gens décèdent de différentes causes, mais lorsqu’ils sont porteurs du coronavirus, on considère que c’est ce coronavirus qui en est la cause".

Variable selon l’âge

Cette comorbidité, ou combinaison de facteurs de risques, est variable selon l’âge des patients : plus ils sont jeunes, moins ils sont atteints d’une maladie chronique antérieure à l’infection. Dans la tranche 16-44 ans des patients, 72,8% des personnes admises à l’hôpital en Belgique pour le COVID-19 n’avaient aucune comorbidité préexistante ; en revanche, 6,1% souffraient d’une maladie pulmonaire chronique, 7,6% d’hypertension et 8,2% de diabète.

Le pourcentage de patients "uniquement atteints du coronavirus" diminue pour les 45-64 ans. Cependant, il reste considérable : 45,2% n’avaient aucune maladie identifiée avant l’infection. Pour les 65 ans et plus, la part des personnes atteintes du COVID-19, sans maladie chronique ou facteur de fragilité, descend à 14,3%. C’est à l’image de la population belge : plus on vieillit, plus on risque de souffrir d’hypertension, de maladies cardio-vasculaires, de diabète ou de maladie pulmonaire chronique.

L’exemple des décès en Italie

La vidéo analysée ici poursuit en affirmant que "par exemple, en Italie, 99% des ceux qui ont le coronavirus étaient atteints d’une autre maladie". Vrai ou faux ? L’auteur montre un graphique "issu de l’institut italien de la santé", dans lequel 0,8% des patients décédés COVID-19 seulement ne présentent aucune autre maladie. La voix off décode cela comme ceci : "25,1% ont le coronavirus, mais sont morts d’une autre cause ; 25,6% ont le coronavirus, et sont morts de 2 autres causes ; et 48,5% ont le coronavirus et sont morts de 3 autres causes ou plus. Seuls 0,8% meurent uniquement du coronavirus." Les chiffres sont mentionnés comme datant du 17 mars.

Le rapport de cause à effet est biaisé : ce n’est pas parce qu’on a des facteurs de risque préexistants, que ce sont eux qui provoquent la mort, et non le virus. Analysons cependant les données : le dernier rapport de l’institut de santé italien sur le profil des patients date du 2 avril. Que dit-il ?

Les données cliniques de 1102 patients décédés à l’hôpital montrent que 2,8% ne présentaient aucune comorbidité (et non 0,8%) ; 22,1% avaient une seule pathologie ; 23,9% en avaient deux, et 51,3% en avaient 3 ou plus. Il est logique que la comorbidité influence à la hausse le taux de décès.