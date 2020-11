Coronavirus : le vaccin pour le Covid-19 est-il dangereux ? Quels sont les arguments des anti-vaccins ?

"Le vaccin contre le Covid-19 a été développé trop vite, nous n’avons pas de garantie qu’il soit sans danger"

"Il y a un risque de surveillance de masse, le vaccin va servir "Big Brother""

"Le vaccin contre le coronavirus va modifier mon ADN"

Des affirmations largement partagées sur les médias sociaux renvoient à des publications alléguant qu’un futur vaccin contre Covid-19 "modifierait génétiquement" les humains et les vaccins Covid-19 sont donc conçus pour nous transformer en organismes génétiquement modifiés. Ces accusations se basent sur le fait que de nouvelles techniques sont utilisées par certaines sociétés comme CureVac, Moderna ou Pfizer pour développer de nouveaux vaccins, des vaccins à base d’ARN messager. Les vaccins à base d’ARNm ne contiennent pas d’agents pathogènes modifiés. L’idée ici est d’injecter des brins d’ARNm qui portent une "recette" de protéine virale, cette "formule" est ensuite exprimée temporairement par nos cellules elles-mêmes. Au lieu de fabriquer le virus ou la protéine virale en laboratoire pour ensuite l’injecter, et induire une réaction immunitaire, l’ARNm permet de faire faire le travail directement aux cellules humaines. Comme l’indique l’agence de presse Reuters, la plupart des affirmations évoquant un impact sur l’ADN de l’homme font référence à une version d’une vidéo YouTube, désormais supprimée et largement diffusée, du Dr Andrew Kaufman, un "consultant en soins naturels". Dans la vidéo, le Dr Kaufman évoque la façon dont un futur vaccin contre le coronavirus fournirait un "récipient" pour "injecter des gènes" aux humains, d’abord par une procédure connue sous le nom d'"électroporation", dans laquelle un courant électrique "crée des petits trous dans nos cellules qui permettent à l’ADN d’aller dans nos propres cellules" et ensuite par l’insertion de "protéines étrangères qui sont censées générer l’immunité". Kaufman conclut que le vaccin, tout comme les résultats de la biotechnologie en agriculture, fera des humains des "organismes génétiquement modifiés". Reuters a interviewé Mark Lynas, un chercheur invité du groupe "Alliance for Science de l’université Cornell". Celui-ci a déclaré qu’aucun vaccin ne peut modifier génétiquement l’ADN humain. "Ce n’est qu’un mythe, souvent répandu intentionnellement par les militants anti-vaccination pour générer délibérément confusion et méfiance", a déclaré Lynas à Reuters. "La modification génétique impliquerait l’insertion délibérée d’ADN étranger dans le noyau d’une cellule humaine, et les vaccins ne le font tout simplement pas". Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plusieurs vaccins candidats différents sont en cours d’essais cliniques dans le monde, mais aucun d’entre eux ne modifie l’ADN humain et ils ne contiennent pas de technologie permettant de relier les personnes à une interface d’intelligence artificielle.

"L'aluminium présent dans les vaccins comme "adjuvant" est dangereux pour la santé"

L’efficacité des vaccins n'est pas concluante

"Il y a beaucoup d'effets indésirables"

Parmi les personnes réfractaires à la vaccination, le risque de subir des effets indésirables est également mis en avant. En effet, comme on peut le lire dans la rubrique de "foire aux questions (FAQ)" du site vaccination-info.be soutenu notamment par l’ONE, la Cocof et la Région wallonne, "comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables". Mais le site de référence sur la vaccination en Communauté française indique aussi que "la plupart des réactions indésirables que l’on observe après l’administration d’un vaccin sont mineures et passagères". Parmi ces effets "secondaires" les plus courants, dans le cas des vaccins injectables, "les effets indésirables les plus courants sont, pour plus d’une personne sur 10 vaccinées, une douleur, un gonflement ou une rougeur à l’endroit où la piqûre a été réalisée. On peut aussi observer une légère fièvre, avec des douleurs musculaires ou articulaires, chez moins d’une personne sur 10 vaccinées". Le site de référence indique par ailleurs que "les effets indésirables graves sont très rares. Les réactions allergiques, par exemple, surviennent dans un cas sur un million de vaccinations". ►►► À lire aussi : Ces maladies dont les vaccins nous protègent (infographies) En ce qui concerne les nouveaux vaccins contre le Covid-19, on sait déjà concernant le vaccin de Moderna que 9 à 10% des personnes vaccinées ont eu des effets secondaires importants après la seconde dose tels que fatigue, courbatures, ou rougeur autour du point d’injection". Ces données n’ont pas encore été évaluées indépendamment par des scientifiques et ces nouveaux vaccins ne devraient donc pas échapper à ces effets secondaires potentiels. Il y a aussi la peur de la piqûre, avec une expérience que certaines personnes vivent plus douloureusement que d’autres. Mais comme pour les autres médicaments, c’est le rapport bénéfices-risques qui est mis en avant par les autorités sanitaires et ces effets secondaires sont jugés "mineurs" par rapport au bénéfice d’un vaccin pour nos sociétés.