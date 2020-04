Bill Gates, cible numéro 1 des fake news sur le coronavirus

Quelle est la fake news la plus répandue sur le coronavirus ? Selon Zignal Labs, une société d’analyse des médias et le New York Times, c’est plutôt un paquet de fake news et d’intox qui touchent Bill Gates, le cofondateur de Microsoft. Le quotidien américain a analysé la charge conspirationniste contre Bill Gates : 16.000 posts Facebook et 10 vidéos YouTube, avec pas moins de 5 millions de vues. Le créateur de Microsoft a été mentionné 1,2 million de fois à la télévision et dans les médias sociaux entre les mois de février et d’avril. C’est 33% de plus que la 2e théorie du complot la plus partagée, celle qui lie erronément le coronavirus à la 5G.

Tout commence avec ce vieux discours de 2015, qui remonte à la surface, que vous avez sûrement revu les yeux écarquillés, et qui compte aujourd’hui 25 millions de vues sur YouTube : lors d’une conférence TED il y a 5 ans, Bill Gates a averti que le plus grand risque pour l’humanité était non pas la guerre nucléaire, mais un virus très dangereux.