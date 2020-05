Yves Van Laethem : "Les 5 mesures barrière contre le coronavirus, c’est un menu à prendre en entier, on ne peut pas choisir à la carte"

Ce lundi à 11 heures avait lieu le point presse du centre interfédéral de crise contre le coronavirus. L’occasion pour le porte-parole francophone Yves Van Laethem de faire passer d’importants messages de prévention, dans cette période de déconfinement.

"Vous êtes tous normalement au courant des 5 mesures-clé à prendre :

Si vous êtes malade, vous ne sortez pas, et vous appelez votre médecin Vous vous lavez les mains le plus souvent possible, à l’eau et au savon, ou au gel hydroalcoolique. Vous restez à une distance suffisante d’au moins 1m50 des gens qui vous entourent. Vous portez un masque, dans les transports en commun mais aussi le plus possible dans tous les endroits où la distance sociale est compliquée à tenir de manière constante. Vous essayez de diminuer les contacts physiques autour de vous, même quand on se rapproche désormais dans des bulles".

Mais Yves Van Laethem a tenu à insister que ces mesures ne pouvaient pas s’observer "à la carte": "C’est un menu, et vous devez prendre tout le menu, vous ne pouvez pas selon le jour ou selon vos envies n’en prendre que deux ou trois, parce que c’est plus facile ou que ça vous arrange : c’est en faisant ce genre de choix à la carte que finalement, on n’observe pas les mesures et qu’au niveau social, le but de ces mesures qui est de rompre les chaînes de transmission ne sera pas obtenu. C’est uniquement en prenant tout le menu qu’on pourra maintenir cette diminution des chaînes de transmission."