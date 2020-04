Yves Van Laethem, le nouveau porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus

Le virologue Emmanuel André faisait partie des visages récurrents de la traditionnelle conférence de presse coronavirus. Vendredi dernier, il a annoncé qu’on ne le verrait plus à l’antenne , en décidant de se consacrer aux siens et se concentrer sur son rôle de médecin et de chercheur.

Le centre de crise souhaitait trouver une autre figure scientifique pour interpréter et donner les chiffres d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19. Il a sollicité le professeur Yves Van Laethem qui a accepté cette mission. Etant donné le cheminement vers un déconfinement progressif, les conférences de presse du centre de crise pourraient s’espacer et n’avoir plus lieu de façon quotidienne, mais à raison d’un jour sur deux.

Yves Van Laethem rejoint donc le club des experts médiatiquement très exposés. Il a été chef de clinique des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. Il est ancien président de la Société belge de Médecine interne, et ex vice-président de la Société belge d’Infectiologie et Microbiologie clinique. Il est membre du Bureau du Conseil supérieur de la Santé, et président de la section vaccination de ce conseil. Auteur ou coauteur d’une soixantaine d’articles revus par les pairs (peer review), Yves Van Laethem est diplômé en médecine de l’ULB (1978), en Hygiène hospitalière (ULB) et en médecine tropicale à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.