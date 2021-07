Voyages en Europe : l’Espagne et les Pays-Bas sont totalement en rouge. Voici les règles pour votre retour à partir du 19 juillet

Comme le montre la situation avant/après du graphique ci-dessous, certaines régions du sud de l’Europe passent en rouge. C’est le cas en Espagne où la Galice et la Castille-Mancha passent de l’orange au rouge. Résultat : tout le pays est aujourd’hui écarlate. Idem pour le Portugal qui l’était déjà. Nouveauté : la Crète et la région d’Athènes en Grèce passent en rouge. Idem pour les Pays-Bas et le Luxembourg. Au nord, la région danoise où se trouve Copenhague est aussi concernée.