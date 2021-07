Voyages en Europe : Chypre et certaines régions d’Espagne passent en rouge, voici les règles pour votre retour (carte interactive)

C’est la carte sur base de laquelle la Belgique régule les retours de voyage : celle du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Après une mise à jour erronée, la bonne version vient d'être publiée. Si la France passe totalement en vert, l’île de Chypre et certaines régions d’Espagne passent en rouge.

À partir de ce mercredi 7 juillet, plusieurs zones de l’Europe passeront donc en rouge pour la Belgique: l’île de Chypre, la Communauté Valencienne, l’Aragon et la Catalogne en Espagne. La Rioja et la Cantabrie étaient déjà écarlates et le restent.

Cela signifie que les voyageurs de retour de ces pays doivent observer une quarantaine une fois arrivés en Belgique sauf :

S’ ils disposent du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines

ou d’un test PCR négatif fait dans les 72 heures

ou d’un certificat de rétablissement qui dit que vous avez contracté le Covid19 récemment

Pour les autres, il faut faire un test avant ou juste après son retour en Belgique (dans les deux jours maximum) si vous n’êtes pas immunisé.

Toute la France est en vert

Alors que certaines régions françaises étaient encore à l’orange, tout le pays passe aujourd’hui en vert. En Grèce, la région de la Macédoine de l’Ouest passe également en vert. Idem pour l’Est de la Slovénie. Ce qui signifie qu'à partir de ce lundi 5 juillet, ni la quarantaine ni le test ne sont obligatoires au retour même si le Passenger Locator Form doit toujours être rempli.

La région d’Athènes reste en orange. La partie sud des Pays-Bas, la Galice en Espagne passent du vert à l’orange. Conséquence : à partir de ce lundi 5 juillet, quand on revient de ces pays ou régions, une quarantaine est toujours possible suivant le SMS reçu après avoir rempli le Passenger Locator Form (PLF).