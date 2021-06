Voyager en train longue distance en France cet été : de véritables foyers ambulants ?

Pour affirmer cela, les journalistes ont mis la main sur un rapport de l’Inspection du travail français. Il a été commandé par un syndicat et se base sur les mesures de concentration de CO2 d’un trajet Lyon-Montpellier le 12 mai. Un trajet nettement plus court qu’un Bruxelles-Marseille.

Les parties par million (c’est la mesure utilisée pour calculer la qualité de l’air) s’élèvent à 1380 ppm avec un pic à plus de 4000 après l’arrivée de nombreux voyageurs à Valence. Or, le Haut conseil de santé publique (HCSP) de France préconise une limite de… 800 ppm, explique Mediapart. On est donc largement au-dessus.

5000 pm dans les trains

La société nationale de transport française se défend de telles accusations en rappelant que ce plafond ne concerne pas les trains et que le HCSP fixe le niveau à 5000pm dans le transport ferroviaire.

"Les matériels TGV sont conçus pour maintenir un niveau de CO2 compris entre 1000 et 1500 ppm", réagit la SNCF qui ajoute que l’air est renouvelé en continu, l'"équivalent à 20 m³ d'air neuf par heure et par voyageur."

Et en Belgique ?

Chez nous, la SNCB n’est pas informée de tels contrôles mais rassure. "Les systèmes de distribution d’air des trains de la SNCB sont conçus selon les normes européennes en vigueur afin d’atteindre un équilibre optimal entre la consommation d’énergie du système (recyclage d’une partie de l’air traité) d’une part et l’ergonomie, le bien-être et la santé de nos voyageurs et des membres de notre personnel d’autre part", répond Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

Elle rappelle aussi que "la Fédération des associations européennes de chauffage, ventilation et climatisation (REHVA) a indiqué qu’il n’y avait pas de risque accru de propagation du virus par les systèmes de ventilation et de traitement de l’air."

Le Conseil Supérieur de la Santé, quant à lui, recommande un renouvellement complet de l’air toutes les 10 minutes, "ce qui est le cas dans tous les trains de la SNCB", précise la porte-parole de la SNCB. "Certains trains disposent d’un système de climatisation, d’autres d’un système d’air pulsé. Dans les deux cas, le flux d’air est permanent et permet effectivement un renouvellement complet de l’air toutes les 10 minutes."

Et de finir sur les mesures de nettoyage devenues habituelles. "On suit les recommandations du gouvernement à la lettre, répond Elisa Roux. On nettoie régulièrement les trains, on désinfecte non plus une fois mais deux fois par jour les wagons et on rappelle constamment que le masque est obligatoire dans les trains et les gare."