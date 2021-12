Voyager en France et dans les autres pays frontaliers : quelles règles pour les Belges ?

Neuf mois après la dernière dose, c’est la date de péremption du pass vaccinal en Europe. Concrètement, cela signifie que les personnes vaccinées à deux doses ont 270 jours pour aller faire leur dose "booster". Après ce délai, le vaccin n’est plus considéré comme valide.

Ça, c’est la règle décidée par l’Union européenne. Ensuite, chaque pays peut décider d’être plus strict dans ses conditions d’accès à son territoire et/ou de raccourcir ce délai de neuf mois. C’est le cas chez nos voisins, en France par exemple. Cela signifie qu’un pass sanitaire valide chez nous ne l’est pas chez eux. Petit topo des règles pour partir en vacances en Europe.

Durcissement des règles en France à partir du 15 janvier

Actuellement, en France, les règles sont quasi les mêmes que depuis plusieurs mois : preuve d’une vaccination complète, preuve d’un test négatif de moins de 24 heures ou preuve d’un rétablissement au Covid19 pour accéder au territoire. Vous risquez de vous faire contrôler à votre arrivée en France, les TGV, l’avion, mais aussi dans les lieux de loisirs et culture, les magasins, les restaurants, les marchés de Noël, clubs de vacances et campings.

Depuis le 15 décembre 2021, il y a deux exceptions :

Les personnes de plus de 65 ans doivent avoir leur 3e dose au plus tard 7 mois après leur deuxième dose ou leur infection au covid19. C’est ce que l’on vous disait en début d’article : la France a décidé d’être plus stricte que ce qu’impose l’Union européenne.

Deuxième exception : les personnes vaccinées avec le Johnson & Johnson doivent avoir une deuxième dose entre 1 mois et 2 mois après leur 1re vaccination et ce, quel que soit leur âge. Faites le calcul, cela signifie que si vous avez été vaccinés avec cette seule dose avant le 15 octobre, le vaccin n’est plus valide.

►►► Lire aussi : Coronavirus en France : le pass sanitaire va devenir un "pass vaccinal", un test PCR négatif ne sera plus accepté

À partir du 15 janvier 2022, ça se corse. La France a décidé que les tests et le rétablissement n’étaient plus des façons suffisantes de se protéger du Covid19 et de son variant omicron. Résultat : seul le vaccin est valable comme pass en France si vous avez plus de 18 ans. Et attention, il ne faut pas que votre dernière dose soit "trop vieille". Là encore, il faut que la 3e dose soit reçue dans les sept mois après la 2e dose ou une infection. Notez également qu’il n’y a pas de délais d’une semaine pour que le schéma vaccinal soit considéré comme complet (comme c’était le cas pour la 2e dose) si vous allez vous faire injecter le booster dans les 7 mois.

Ce pass devenu "vaccinal" sera demandé aux mêmes endroits que le pass sanitaire et potentiellement dès votre arrivée sur le territoire français.

En Allemagne, le test PCR n’est plus accepté dans certains lieux

Chez nos voisins germaniques, le vaccin donne accès au territoire tout comme un certificat de guérison d’au moins 28 jours et de maximum 6 mois ou un test négatif de moins de 72 heures. Une fois sur le territoire, par contre, le test n’est plus accepté pour entrer dans les bars, restaurants, lieux culturels etc. Seule une preuve de guérison et le vaccin complet sont acceptés. Et puis, pas très pratique pour fêter le nouvel an, les personnes non-vaccinées ne peuvent pas se retrouver à plus de deux personnes. Les personnes vaccinées, par contre peuvent agrandir le cercle à 10 personnes.

►►► Lire aussi : Coronavirus en Allemagne : nouvelles restrictions pour les non-vaccinés en réponse à l’urgence sanitaire

Depuis le 21 novembre 2021, la Belgique est considérée comme zone à haut risque pour l’Allemagne. Cela signifie que les personnes non vaccinées doivent obligatoirement se mettre en quarantaine pendant 10 jours une fois arrivées sur le sol allemand sauf si elles prouvent leur guérison.

Attention aussi aux règles spécifiques à certains lander. Un peu comme chez nous, chaque région peut décider de mettre en place des règles bien spécifiques. Renseignez-vous donc en fonction du land où vous comptez aller.

Pays-Bas, la vaccination prime, les tests négatifs sont toujours acceptés

Si malgré le confinement en vigueur aux Pays-Bas jusqu’au 14 janvier au moins, vous avez envie d’y aller pour quelques jours de vacances, sachez qu’une preuve de vaccination ou de rétablissement permet d’accéder au territoire. Pour tous les autres, le résultat de test PCR négatif est accepté… pour le moment. Un débat doit avoir lieu pour rendre les règles plus strictes où seule la preuve d’une vaccination ou d’une infection récente serait acceptée.

Une fois sur place, vous ne pouvez pas fêter le réveillon avec plus de 3 autres personnes en plus de vous-mêmes. Les autres soirs, c’est à deux personnes maximum.

►►► Lire aussi : Les Pays-Bas décrètent un confinement strict pour contrer le variant Omicron

Luxembourg en libre accès

Les citoyens issus de l’Union européenne, et donc les Belges, peuvent entrer sur le territoire luxembourgeois sans restriction. Une fois sur le sol du Grand-duché, n’oubliez pas les masques, obligatoires dès 6 ans dans les magasins et dans les transports en commun.