Variants du coronavirus en Belgique: "On est à un moment-charnière, on ne sait pas si les mesures vont suffire"

Des réunions sont prévues ce vendredi pour faire le point sur les variants du coronavirus, qui inquiètent de plus en plus les experts. En plus du variant britannique, un cas du variant sud-africain a été détecté pour la première fois en Belgique ce mercredi. Alors que la vaccination se poursuit dans les trois Régions du pays, on a fait le point avec Muriel Moser, chercheuse et professeure d’immunologie à l’ULB, sur le variant sud-africain.

Parmi les thèmes abordés, la question des nouvelles mesures à prendre pour contrer ces variants très contagieux. Une question qui se pose de plus en plus et qui fait sortir du bois certains experts qui prônent la fermeture des frontières ou l’interdiction des voyages.

Il faudra viser une immunisation plus élevée

"Je pense qu’il y a deux mesures importantes aujourd’hui. D’abord, il faut bien maintenir les gestes barrières, mais dans de meilleures conditions, c’est-à-dire changer de masque, laver les masques en tissu, c’est très important, maintenir une certaine distance entre les personnes puisque ce virus est effectivement plus contagieux et se propage beaucoup plus rapidement", rappelle Muriel Moser.

"Mais il faut aussi se dire que si ce virus est plus infectieux, il faudra sans doute immuniser une plus grande proportion de la population, puisqu’on calcule en fonction du nombre d’infections secondaires causées par une personne infectée. Pour le moment, on avait calculé pour le SARS-CoV-2 trois, ce qui veut dire qu’il fallait 66%-70% de la population immunisée, vaccinée. On peut maintenant se dire qu’il faudra peut-être que ce soit plus, jusqu’à 80%".

Ces variants ont tous une chose en commun : le fait d’être plus contagieux. Mais quelles sont les différences exactes entre chaque variant ? Le variant britannique paraît plus contagieux, mais spécialement plus "méchant".

Carte d’identité du variant sud-africain

"Le variant sud-africain est également plus contagieux et il se propage plus rapidement. Je vous rappelle que les virus ne se répliquent pas tout seuls, ils se répliquent dans une cellule. Ils doivent donc rentrer dans la cellule. Et on sait que la protéine virale S est comme une clé qui lui permet de rentrer dans les cellules, et c’est au niveau de cette protéine que se trouvent la plupart des mutations", nous éclaire la spécialiste.

Les trois variants dont on s’inquiète sont le variant anglais, le sud-africain et le brésilien. Les trois, affirme l’immunologue, présentent la même mutation "qui s’appelle M501Y et qui leur permet de rentrer plus facilement dans la cellule, c’est-à-dire que la clé rentre plus facilement dans la serrure. La question importante aujourd’hui est de savoir si le vaccin permet de protéger contre ces variants. Un test a été fait et un article a été publié le 7 janvier qui montre que le sérum de 20 personnes immunisées, et donc vaccinées avec le vaccin BioNTech Pfizer, est en effet encore capable de neutraliser l’entrée de ce virus dans les cellules. Ceci se fait en culture in vitro. Par contre, il y a également un autre variant, qui s’appelle E484K".

Ce variant, E48K est partagé par le virus brésilien et sud-africain. "Cette mutation rend la neutralisation par le sérum plus difficile. C’est ennuyeux, mais n’oublions pas que, d’une part, nous parlons ici essentiellement des anticorps et que la réponse immunitaire a deux systèmes de défense : les anticorps, en particulier ceux qui reconnaissent la protéine S, empêchent le virus qui se trouve à l’extérieur des cellules de rentrer dans les cellules, mais il y a aussi les lymphocytes T et les lymphocytes T tueurs, qui sont capables d’éliminer les cellules infectées et qui, eux, reconnaissent des parties de la protéine S", explique encore Muriel Moser. "On ne sait pas encore, parce que c’est beaucoup plus compliqué à tester, si les lymphocytes T sont aussi efficaces contre ces mutants."

Globalement, les anticorps empêchent l’entrée dans la cellule, d’où leur importance pour la protection face au virus. D’autre part, les lymphocytes T jouent un rôle majeur à plus long terme.

D’autres variants, sans doute moins dangereux

Outre ces trois variants, il faut savoir que d’autres pourraient survenir. Cela ne devrait toutefois pas trop nous préoccuper : "Il y en a beaucoup qui, en général, sont sensibles aux anticorps des personnes vaccinées", rassure Muriel Moser. Sans compter que les mesures mises en place pour l’instant peuvent aider également à freiner leur propagation.

"Je pense qu’il faut particulièrement sensibiliser la population au fait que nous sommes dans un moment très important et qu’il faut faire extrêmement attention et appliquer strictement tous les gestes barrières", affirme encore l’experte.

La vigilance reste de mise. Les gestes barrières doivent tout de même persister, parce qu’ils permettent d’éviter la propagation. Sans compter, note encore l’experte, que le vaccin ARN messager peut être développé en six semaines. "Donc, en cas de problème vraiment majeur, nous avons un plan B qui permettra effectivement de réagir tout à fait positivement. Mais on n’en est pas encore là", poursuit l’immunologue.

Si la spécialiste rappelle encore l’importance des gestes barrière, d’autres mesures, plus fortes, sont encore débattues. En France, par exemple, on parle d’un couvre-feu à partir de 18 heures. En Belgique, on se penche sur l’obligation d’un test à l’entrée du territoire sans aucune exception. Ces mesures semblent efficaces aux yeux de l’experte, pour qui il reste capital d’éviter les propagations de ces mutants en provenance de l’étranger. "Il est possible qu’on arrive à ces mesures plus restrictives", confirme l’experte.

D’autant plus qu’on semble vivre ce que l’immunologue définit "un moment charnière". "On ne sait pas très bien si la propagation va augmenter ou si les mesures restrictives suffisent. Mais je pense qu’on doit être particulièrement attentif" explique-t-elle "On doit aussi accélérer la vaccination, ce qui est le cas, puisque si j’ai bien compris, la phase 1A va se terminer le 1er mars, donc tout est accéléré. Je pense que notre situation n’est pas dramatique, mais qu’il faut peut-être être plus vigilant que la semaine passée".