Variant omicron du coronavirus : British Airways va à nouveau desservir l'Afrique du Sud

La compagnie aérienne British Airways reprendra ses vols à destination et en provenance d'Afrique du Sud après une interruption temporaire due au variant omicron, a-t-elle annoncé lundi.

Les vols à destination de l'Afrique du Sud doivent reprendre dès lundi et ceux en provenance reprendront mercredi, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne. Cette dernière souhaite ainsi aider les passagers qui n'ont pas pu rentrer chez eux en raison de la suspension des vols.

►►► À lire aussi : Coronavirus: le variant Omicron présente "un risque très élevé" de se répandre au niveau mondial, selon l'OMS

La Grande-Bretagne a placé l'Afrique du Sud et plusieurs autres pays du même continent sur une liste rouge par crainte de la propagation du variant omicron du coronavirus, considéré comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Toute personne entrant en Grande-Bretagne en provenance de ces pays est tenue de passer dix jours en quarantaine dans un hôtel, à ses propres frais.

Arrêt temporaire depuis jeudi

Jeudi, le gouvernement avait annoncé l'arrêt temporaire de tous les vols à destination et en provenance d'Afrique du Sud et de cinq autres pays. Selon les autorités, cette décision temporaire avait pour but de créer entre-temps une capacité hôtelière suffisante pour ceux qui doivent s'isoler.