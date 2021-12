Variant Omicron : 104 hospitalisations et 12 morts au Royaume-Uni

Près de la moitié des plus de 12 ans ont reçu un rappel ou une troisième dose de vaccin anti- Covid au Royaume-Uni, frappé par une forte augmentation du nombre de cas (+82,886 enregistrés en 24 heures dimanche) attribuée au variant Omicron. Le pays est l'un des plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 147.000 morts.

Boris Johnson se trouve tiraillé entre ses conseillers scientifiques qui l'appellent à agir le plus vite possible pour freiner Omicron et certains de ses ministres qui freinent la mise en oeuvre de plus amples mesures.

Selon le quotidien The Times, environ un tiers de ses ministres, dont celui des Finances Rishi Sunak, s'opposent à la mise en place de nouvelles restrictions. Dimanche, le ministre de la Santé Sajid Javid n'a pas exclu la mise en place de nouvelles règles d'ici Noël expliquant qu'il n'y a "rien de garanti pendant cette pandémie".