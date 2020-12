Vaccins : "l'annonce de restriction du nombre de doses disponibles est un élément d'inquiétude" pour le mouvement Take care of care

Après l’annonce du retard de la livraison de vaccins Pfizer en Belgique, la campagne de vaccination suscite quelques inquiétudes au sein de certains membres du personnel soignant. Parmi ces professionnels de soin, Elie Cogan, professeur de médecine et représentant de la plateforme Take care of care. Pour ce mouvement citoyen qui rassemble majoritairement des travailleurs des hôpitaux, il faut revoir certains points de la stratégie.

"Globalement, la stratégie me semble mieux structurée […], néanmoins, l’inquiétude porte sur le moment le plus approprié pour les soignants d’être vaccinés. L’annonce de restriction du nombre de doses disponibles est effectivement un élément d’inquiétude", a prononcé Elie Cogan sur le plateau de notre JT.

►►► Lire aussi : Coronavirus en Belgique : retard de livraison ou pas, la stratégie de vaccination garde le même cap

Le professeur émérite de l’ULB propose de revoir le phasage de vaccination et la stratégie à appliquer en ce qui concerne le personnel soignant. "Les soignants, à mon sens, devraient être mis un petit peu plus haut dans la chaîne du phasage de la vaccination."

Ne pas vacciner le personnel immunisé

Il préconise aussi de faire la différence entre les soignants qui ont récemment contracté le coronavirus et les autres. "Avec la restriction du nombre de doses dans la phase initiale, il faut considérer cette solution : on a probablement 10 à 15% de soignants qui ont déjà été infectés et qui ont des anticorps. Ils sont donc déjà protégés, en tout cas pour un certain nombre de mois. Ces soignants-là pourraient faire en sorte qu’on puisse épargner un certain nombre de doses et de différer leur vaccination dans le futur."

Trop de niveaux de pouvoir pour être efficace

En Belgique, la prévention en ce qui concerne les soins de santé dépend des communautés, la vaccination des Régions, l’achat des vaccins et comment ils sont utilisés du niveau fédéral. Notre fameuse lasagne institutionnelle belge génère des problèmes. "Cet aspect a été souligné au moment de la commission d’enquête parlementaire. La plupart des intervenants l’ont reprécisé et on l’a connu aussi."

Ça devient un petit peu insupportable

Mais pour lui, ça va plus loin : c’est tout notre système de soins qu’il faut revoir. Et de citer ce qui a contribué à la "déliquescence" de ce système depuis 30 ans : "la pénurie des infirmières non-gérée, un numerus clausus non adapté, une pénurie de médecins en particuliers généralistes, un accès aux médicaments pour les maladies rares, des arrêtés de formation pour les spécialistes qui datent d’il y a 40 ans, les nouveaux traînent sur les bureaux de la ministre de la santé depuis plus de trois ans… Bref, ça devient un petit peu insupportable." Alors pour ce médecin, le retard dans la stratégie de vaccination, "c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase".