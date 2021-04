Vaccins anti-Covid : l'Europe vraiment à la traîne ?

Marc Botenga : l'UE et les Etats membres ont eu raison de travailler ensemble pour la négociation... À la mi-mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, déclarait son intention d’envoyer, en concertation avec les 27 États-Membres, une lettre de mise en demeure à AstraZeneca à la suite des retards de livraisons des doses de vaccins anti-covid prévues dans le contrat à l’Union européenne. Mais la négociation de l’UE était-elle vouée à l’échec dès le départ ? Si la Présidente du Centre de droit européen, Marianne Dony, assure que l’Union européenne se soit "lancée trop tard dans la course aux vaccins", Marc Botenga, député européen PTB, relève lui l’idée judicieuse qu’ont eu les États membres et l’Union européenne d’unir leurs forces : "L’idée de départ de négocier ensemble ces contrats d’achat de vaccins était bonne, puisqu’à 27 nous pesons plus qu’un État membre. Le problème, c’est qu’après nous avons vu les résultats de ces contrats qui sont catastrophiques. Nous avons en grande partie financé les recherches et développements ainsi que la production de ces vaccins. Nous avons même dit à ces entreprises que nous prendrions le risque si jamais il y avait des effets secondaires en cas de vices cachés. Que même là, les États membres payeraient. Mais à la fin, nous ne sommes pas propriétaires de ces vaccins. Cela veut dire que ce sont les entreprises qui déterminent le prix, la production et les livraisons des doses. Ensuite elles organisent une pénurie et disent aux pays de se battre et de payer davantage pour recevoir le produit."