Vaccinination anti-Covid des patients avec comorbidités par le médecin traitant : une idée judicieuse pour Elio Di Rupo

Pr. Elie Cogan recommande au gouvernement de permettre aux médecins généralistes de vacciner les... À défaut de vacciner toute leur patientèle, le professeur émérite de Médecine interne et interniste au Chirec, Elie Cogan affirmait ce mercredi sur le plateau de QR le débat que les médecins généralistes et spécialistes devraient en tout cas pouvoir vacciner les patients avec comorbidités et ce, pour des raisons de sécurité : "À titre d’exemple, les malades insuffisants rénaux qui se font dialyser trois fois par semaine sont à l’hôpital. Il est ridicule de vouloir les envoyer au Heysel pour qu’ils se fassent vacciner et éventuellement contaminer sur le chemin. Il faut revoir cet aspect de la stratégie qui est inutilement risquée et qui fait débat avec la manière d’identifier les patients avec comorbidités. La solution qu’il conviendrait à mon sens d’appliquer est de privilégier la relation entre un patient et son médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste."