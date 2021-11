Vaccination obligatoire pour tous : un débat au Parlement avant la fin de l’année

Jean Van Hemelrijck : "Le bouc émissaire est le non-vacciné qui expulse sa peur vers celui qui... Pour Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute à l’UCLouvain, débattre de ce sujet plus tôt aurait permis d’éviter un phénomène de "vidange sociale" et donc, une division de la société. "Le sentiment qui a pu apparaître est que la vaccination allait apporter des réponses et nous débarrasser du virus. Puis cette promesse n’a pas été tenue. Tout à coup apparaît l’idée d’une vaccination obligatoire comme solution qui apporterait une réponse à une promesse qui n’a pas été tenue. Tout le monde se demande pourquoi on propose la vaccination obligatoire maintenant et pas il y a un an. Dès lors, on offre sur un plan psychologique l’occasion de déplacer la peur sur la colère contre l’autre. On voit alors apparaître un vieux phénomène que les sociétés ont toujours produit : le bouc émissaire. Aujourd’hui, le bouc émissaire est le non-vacciné qui expulse sa peur vers celui qui l’incarne. C’est la vidange sociale."