Vaccination obligatoire contre le coronavirus : le personnel soignant et de santé s’interroge sur les modalités à venir

Les mêmes interrogations émergent en qui concerne les stagiaires. L'Association belge des praticiens de l’art infirmier souhaiterait notamment que les écoles vérifient la vaccination des étudiants en début d’année. "C’est une note qu’on a déjà envoyée au niveau du ministère. Le problème c’est qu’on n’est pas au courant des discussions qui vont suivre. On ne sait pas si on va être invité autour de la table. On espère que oui, pour pouvoir signaler qu’il faut penser à toutes ces personnes-là également", explique Olivier Gendebien, président de l’Association.

Quelles seront les sanctions ?

"Qui dit vaccination obligatoire dit forcément sanctions en cas de non-respect", relève Philippe Devos. Qu’adviendra-t-il alors à un soignant ne souhaitant pas se faire vacciner ? Personne n’a encore la réponse, mais le secteur y sera fort vigilant.

Notamment pour assurer la continuité du service, surtout du côté des soins infirmiers. "Parce que la Belgique connaît une situation de pénurie infirmière beaucoup plus sévère qu’en France", rappelle le président de l’ABSyM. "Et donc si on suit le système français disant que ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus travailler, cela risque de mettre les soins infirmiers en difficulté dans certaines régions et hôpitaux. Et si on perd des infirmières, en termes de qualité de soins et d’encadrement des malades, on n’aura rien gagné."

Je conçois mal qu’il y ait de façon massive des personnes qui arrêtent et renoncent à ce choix fondamental

A noter que le secteur ne craint pas pour autant une vague de départs. "Les personnes qui font le choix de métiers de la santé ont une forme de vocation. Ce n’est pas un choix alimentaire, par défaut : il y a une forme d’amour du métier. Donc je conçois mal qu’il y ait de façon massive des personnes qui arrêtent et renoncent à ce choix fondamental", relativise Jean-Marc Rombeaux.